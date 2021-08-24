Gündem Ayvacık açıklarında Yunanistanın ölüme terk ettiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı
ÇANAKKALE

Ayvacık açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 52 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Ayvacık açıklarında Yunanistanın ölüme terk ettiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 kaçak göçmeni kurtardı.

DHA

Ekipler, ayrıca Bababurnu açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 28 kaçak göçmeni de kurtardı.

DHA

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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