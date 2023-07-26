|
Gündem

Ayvalık'ta 251 kaçak göçmen operasyonu: İki organizatör tutuklandı

Ayvalık'ta 251 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11:43 . 26/07/2023 Çarşamba
DHA
Göçmen operasyonu

Göçmen operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17- 24 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik Ayvalık’ta 7 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda toplam 251 kaçak göçmen yakalandı. Onları yasa dışı yollarla başka ülkelere götürmeye çalıştığı belirtilen 5 kişi ise gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 4 kara aracı, 2 şişme bot, tekne motoru, 2 pompa, 45 litre benzin ve 22 can yeleği ele geçirildi.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizatör oldukları şüphesiyle 2 kişinin de arandığı belirtildi.



#Ayvalık
#göçmen
#operasyon
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vişneli Turta Nasıl Yapılır? (Tam Ölçülü Tarif)