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Ayvalık'ta 59 göçmen kurtarıldı 60 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

07:27 . 18/07/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) bölgeye gitti.


Ekipler, lastik bot içerisindeki 59 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkarttı.


Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından müdahalede bulunuldu. Hareketli lastik bot durularak içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Yine Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi
.

Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

#Ayvalık
#Balıkesir
#düzensiz göçmen
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
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