Ayvalık'ta otel el değiştirdi, müşteriler kapıda kaldı: Almanya'dan gelenler bile var

''Bu tesisin sosyal medya sayfasında reklamlarını gördüm ve araştırdım. Herhangi bir problem gözükmüyordu. Bunun üzerine şubat ayında rezervasyon yaptık. 1500 liralık parayı da peşin gönderdik. 2 çocuğum ve ben olmak üzere 3 kişilik bir rezervasyondu. Her şey içinde ultra lüks bir tatil vaadinde bulundular. Bundan 20 gün önce de tekrar aradım ve konuştuk. Herhangi bir sorunun olmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Almanya’dan geldik ve şu anda kapı önünde kaldık. Şu anda bizi muhatap alacak hiçbir yetkili de yok. Tesisin ruhsatı iptal edilmiş. Bize de hiçbir şey söylenmedi ve bu konuda hiçbir şekilde bilgilendirilmedik.''