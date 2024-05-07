Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov Kahramanmaraş'ta

"10 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı her şubat ayının 6'sını acılarla anacaktır. Bugün Cumhurbaşkanımız Aliyev'in talimatına esasen ben bizzat buradaki işlerin gidişatını kontrol etmek amacıyla Kahramanmaraş'a geldim. Çalışmaları yerinde inceledim, çalışmalar hızla devam ediyor. Grafiğe uygun olarak yüksek standartlarda devam ediyor. Azerbaycan MIDA ile TOKİ işbirliğinde çalışmalar yürütülüyor. Haydar Aliyev İlk ve Ortaokulu ağustos ayının sonunda teslim edilecek ve 15 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır."