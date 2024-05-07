Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov Kahramanmaraş'ta

Türkiye ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Asadov, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan tarafından resmi törenle karşılandı.
Asadov ve beraberindeki heyet, depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği bölgede inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
- Ali Asadov, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından Azerbaycan halkının Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara ortak olduğunu belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla oluşturulan Azerbaycan Mahallesi'nin her geçen gün büyüdüğünü hatırlatan Asadov, şöyle konuştu:
- Asadov, 7, 8, 11 ve 12. etap konutların inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hedeflerinin Azerbaycan Mahallesi'nin 2025 yılı Şubat ayında tamamen bitirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.