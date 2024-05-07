|
Gündem

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov Kahramanmaraş'ta

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. İnşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Asadov, "10 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı her şubat ayının 6'sını acılarla anacaktır" dedi.

14:01 - 7/05/2024 Salı
AA
Asadov, inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Asadov, inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Asadov, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan tarafından resmi törenle karşılandı.


Asadov ve beraberindeki heyet, depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği bölgede inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


  • Ali Asadov, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından Azerbaycan halkının Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara ortak olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla oluşturulan Azerbaycan Mahallesi'nin her geçen gün büyüdüğünü hatırlatan Asadov, şöyle konuştu:

"10 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı her şubat ayının 6'sını acılarla anacaktır. Bugün Cumhurbaşkanımız Aliyev'in talimatına esasen ben bizzat buradaki işlerin gidişatını kontrol etmek amacıyla Kahramanmaraş'a geldim. Çalışmaları yerinde inceledim, çalışmalar hızla devam ediyor. Grafiğe uygun olarak yüksek standartlarda devam ediyor. Azerbaycan MIDA ile TOKİ işbirliğinde çalışmalar yürütülüyor. Haydar Aliyev İlk ve Ortaokulu ağustos ayının sonunda teslim edilecek ve 15 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır."

  • Asadov, 7, 8, 11 ve 12. etap konutların inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hedeflerinin Azerbaycan Mahallesi'nin 2025 yılı Şubat ayında tamamen bitirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.


#Azerbaycan
#Azerbaycan Mahallesi
#Kahramanmaraş
#Ali Asadov
18 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?