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Baca temizliğine video kaydı zorunluluğu

Baca temizliğine video kaydı zorunluluğu

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de son 5 yılda yaşanan yangınların yüzde 9’unun baca kaynaklı olduğu tespit edildi. Konuyu değerlendiren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Latif Erdoğan, baca temizliği ve denetimlere verdikleri öneme değindi. Erdoğan, 2020’de yüzde 8,9 olan bu oranı devreye aldıkları projeyle 2024 itibarıyla yüzde 1,2’ye kadar düşürdükleri bilgisini verdi.


DÜZENLİ DENETİM YAPIYORUZ

İtfaiye Dairesi Başkanı Erdoğan, proje kapsamında baca temizliği hizmeti sunan firmalarının eğitim verdiklerini ve teknik yeterlilik sağladıklarını bildirdi. Konya’da uygulanan prosedüre değinen Erdoğan, “Konya İtfaiyesi, baca denetim ekipleri aracılığıyla ticari işletmelerin bacalarını ve temizlik firmalarının uygulamalarını düzenli olarak denetler. Denetimlerde çeşitli raporlar ve video kayıtları zorunlu tutulur” diye konuştu.


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