Baca temizliğine video kaydı zorunluluğu

Türkiye’de son 5 yılda yaşanan yangınların yüzde 9’unun baca kaynaklı olduğu tespit edildi. Konuyu değerlendiren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Latif Erdoğan, baca temizliği ve denetimlere verdikleri öneme değindi. Erdoğan, 2020’de yüzde 8,9 olan bu oranı devreye aldıkları projeyle 2024 itibarıyla yüzde 1,2’ye kadar düşürdükleri bilgisini verdi.