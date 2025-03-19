Hobi amaçlı İHA uçuşlarına izin alma zorunluluğu kalkacak

İnsansız Hava Aracı (İHA) Takip ve Trafik Yönetim Sistemi Projesi'nin hayata geçirilmesiyle İHA'ların kayıt ve uçuş izni süreçleri kolaylaştırılacak, yalnızca hobi amaçlı İHA uçuşları için ayrıca izin alınmasına gerek kalmayacak.
İnsansız Hava Aracı (İHA) Takip ve Trafik Yönetim Sistemi Projesi'nin hayata geçirilmesiyle İHA'ların kayıt ve uçuş izni süreçleri kolaylaştırılacak, yalnızca hobi amaçlı İHA uçuşları için ayrıca izin alınmasına gerek kalmayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İHA'lar için gerekli kayıt, izin ve uçuş sınırlamalarına ilişkin detaylı bilgilere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) resmi internet sitesinden ulaşılabildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: