Hobi amaçlı İHA uçuşlarına izin alma zorunluluğu kalkacak

"SHGM tarafından çalışmaları tamamlanmak üzere olan İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi Projesi'nin hayata geçirilmesi ile birlikte her geçen gün sayıları artmakta olan İHA'ların kayıt ve uçuş izni süreçleri kolaylaştırılacak ve bu sayede yalnızca hobi amaçlı yapılacak uçuşlarda ekstra bir izin kullanımına gerek kalmayacaktır. Ayrıca İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) da revize edilerek, belirlenen uçuş alanlarında yapılması planlanan uçuşların türüne göre izinlendirme işlemleri gerçekleştirilecektir.