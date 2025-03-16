Ücretsiz internet olan YHT istasyonlar hangileri?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 63 tren gar ve istasyonunda ücretsiz internet hizmetinin başladığı açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 63 tren gar ve istasyonunda ücretsiz internet döneminin başladığını bildirerek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, amacın, vatandaşlara daha konforlu, modern ve verimli bir seyahat deneyimi sunmak olduğunu belirterek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı. Kamusal alanlarda internet erişimi artık temel bir ihtiyaç. Bu doğrultuda TCDD'nin gar ve istasyonlarında sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmeti, dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu hizmetle, iş insanlarının çalışmalarına seyahat ederken de devam edebildiğini bildiren Uraloğlu, yolcuların bekleme sürelerini verimli şekilde değerlendirebildiğini aktardı.