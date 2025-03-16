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Ücretsiz internet olan YHT istasyonları hangileri? 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı

Ücretsiz internet olan YHT istasyonları hangileri? 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı

16:5016/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tren garlarında ücretsiz internet hangi istasyonda var?
Tren garlarında ücretsiz internet hangi istasyonda var?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aralarında İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van’ın da yer aldığı 63 farklı gar ve istasyonda ücretsiz internet hizmeti başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 63 tren gar ve istasyonunda ücretsiz internet hizmetinin başladığı açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 63 tren gar ve istasyonunda ücretsiz internet döneminin başladığını bildirerek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı." açıklamasında bulundu.

Ücretsiz internet olan YHT istasyonlar hangileri?

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmetinin başladığını aktardı. Bu hizmetin ilk olarak Ankara'da yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında uygulandığına işaret eden Uraloğlu, "Ücretsiz Wi-Fi hizmeti
İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır
ve
Van
gibi stratejik noktalarda yer alan 63 farklı gar ve istasyonda sunuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, amacın, vatandaşlara daha konforlu, modern ve verimli bir seyahat deneyimi sunmak olduğunu belirterek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı. Kamusal alanlarda internet erişimi artık temel bir ihtiyaç. Bu doğrultuda TCDD'nin gar ve istasyonlarında sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmeti, dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu hizmetle, iş insanlarının çalışmalarına seyahat ederken de devam edebildiğini bildiren Uraloğlu, yolcuların bekleme sürelerini verimli şekilde değerlendirebildiğini aktardı.

#Ücretsiz internet
#YHT
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu

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