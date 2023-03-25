Bağcılar'da kaldığı çatı katını yakıp sosyal medyada paylaşan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak'ta dün akşam saat 21.40 sıralarında 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. İddiaya göre, dayısına ait binanın çatı katında yaşayan Uğur Berat Dere, üçüncü kattaki kiracı Yılmaz Acar'ın evi boşaltmasını istedi. Daha önce de 'Binayı yakarım' dediği belirtilen Dere, evde bulunduğu sırada bez parçalarını yakarak oturduğu evi ateşe verdi.
Büyüyen alevler çatı katını sardı. Dumanları fark eden bina sakinleri, evlerinden çıkarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Yangını izlerken yakalandı
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada binanın konut sahibinin oğlu Uğur Berat Dere tarafından kundaklandığı, olayı gerçekleştirdiği esnada bu anları sosyal medya üzerinden yayınladığı, madde bağımlısı olduğu ve aynı binanın çatı katında ikamet ettiği belirlendi. Şüpheli Uğur Berat Dere aynı cadde üzerinde yangını izlerken yakalandı. Hakkında kundaklama suçundan adli işlem başlatılan Uğur Berat Dere polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edildi.