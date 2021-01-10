Gündem Bağcılarda trafik kazası 1 yaralı
3. SAYFA

Bağcılar’da trafik kazası: 1 yaralı

Bağcılar’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kaza
Kaza

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Bağcılar mevkisinde Aksaray yönünde ilerleyen Kemal P.'nin kullandığı 34 ZT 3867 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

  • Kazada hafif yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Kemal P. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazadan kısa bir süre sonra aynı noktada Ayhan T. idaresindeki başka bir araç da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Abone Ol Google News
Normalleşme yakın

'Normalleşme yakın'

Uzmanlar, kısıtlamalara ay sonu veda edebileceğimizi söyledi.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Kongre baskınının sembolü olmuştu.
Mutluluğun karesi

Mutluluğun karesi

Eşyasız, elektriksiz yaşayan evsize hediye edilen konteyner ev mutluluktan ağlattı.
Böyle şeyler Çin'de olur

Böyle şeyler Çin'de olur

​ABD'nin eski BM elçisinden Trump'ın engellenmesine tepki.
Deneyimimizi paylaşmaya hazırız

Deneyimimizi paylaşmaya hazırız

​Güney Afrika Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye demokrasi mesajı.
Döviz mevduatı eridi

Döviz mevduatı eridi

​Değer kaybının sürmesi bekleniyor.

Yatacak yeriniz yok

Yatacak yeriniz yok

​Suriyeli diye mezar yeri vermediler.

Kral sahnede

Kral sahnede

​Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle kazandı.
Bugün bizim günümüz

Bugün bizim günümüz

​10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü.
Erdoğan'dan Boğaziçi yorumu

Erdoğan'dan Boğaziçi yorumu

Bu filmi 18 yıldır yüzlerce kez seyrettik.
Trump’a dijital darbe

Trump’a dijital darbe

Sosyal medya devleri cadı avı başlattı.
AB'ye ayrıcalık

AB'ye ayrıcalık

​Halk WhatsApp'ı tahttan indirdi.
Dört oyuncuyu açıkladı

Dört oyuncuyu açıkladı

Fatih Terim transfer etmek istediği oyuncuları söyledi.
Galatasaray'dan 'farklı' galibiyet

Galatasaray'dan 'farklı' galibiyet

​Sarı kırmızılılar sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi.
Diyalog için hazırız

Diyalog için hazırız

​Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye iyi niyet hamlesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.