Bahar yağmurları geliyor

Hava durumu tersine dönüyor. Sıcak geçen günlerin ardından yağmur geliyor. Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının görülmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji’den alınan bilgiye göre yurt genelinde yağışlı sistemin etkili olacak. Bugün, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar görülecek. Yarın İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışları görülecek. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağışlar görülmeye devam edilecek. Yağışlı sistemin etkisiyle yarın batı kesimlerde yer yer toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış görülebilecek.