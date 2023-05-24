Bahar yağmurları sel oldu

Ankara’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü. Otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ankara ve çevre iller için; ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yaptığı uyarıların ardından Başkentte sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolu göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı büyük araçların sürücüleri tüm tehlikeyi göze alarak sulardan görünmeyen yolda ilerlemeye çalıştı. Özel bir şirkete ait bir otobüs su tahliye kanalına düştü. Araçta mahsur kalan 3 kişi, kepçe ile kurtarıldı.

Ankara

CADDELER TEMİZLENİYOR

Elmadağ ilçesinde önceki akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası su baskınlarının olduğu cadde ve sokaklarda temizlik ve tahliye çalışmaları yapıldı. Çamur birikintileri, iş makineleri ve küreklerle temizlenirken bir yandan da kapanan kanalizasyonları açma çalışması yürütüldü.

TARLASINI SULARKEN YILDIRIM ÇARPTI

Evren ilçesinde soğan tarlasında yağış altında sulama yapan R.Ö., yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, önceki akşam saat 17.00 sıralarında Yusufuşağı Mahallesi’nde Hirfanlı Baraj’nın kenarında bulunan soğan tarlasında meydana geldi. Şanlıurfa’dan Evren ilçesine gelen tarım işçisi R.Ö., soğan tarlasını yağmurlu havada suladığı sırada yıldırım çarptı. Tarlada bulunan yakınları tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’ne götürülen R.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana

KIZILIRMAK TAŞTI

Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Bingöl gibi Türkiye’nin birçok ilinde dün yaşanan yağışlar nedeniyle kısa süreli sel baskınları yaşandı. Sinop’un Boyabat ilçesinde de yağış sebebiyle Daylı köyündeki Çorak Deresi taştı. Taşkında dere kenarındaki Roman vatandaşlara ait bazı çadırlar sel sularına kapıldı. Vatandaşlara yeni çadırlar dağıtıldı. Çorum’un Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Kızılırmak’ın taşması sonucu sel baskını yaşandı, maddi hasarlar oluştu.

Tarım alanları sular altında

Mersin.

Osmaniye’de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Sakarcalık köyünde fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, ekili araziler sular altında kaldı. Mersin’de de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Nacarlı Mahallesi’nde tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı. Tarsus-Mersin seferini yapan bir tren, raylarda oluşan birikinti nedeniyle ilerleyemedi, yolcular diğer yönden tahliye edildi. Adana-Mersin arası yolcu trenleri dün işletilemedi.





Etna’nın kül bulutları Türkiye’yi etkilemez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İtalya’daki Etna Yanardağı’ndan kaynaklı kül bulutlarının Türkiye’yi etkilemesinin beklenmediğini bildirdi. Genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa’nın en aktif yanardağı olan İtalya’daki Etna Yanardağı’nın 21-22 Mayıs’ta yeniden faaliyete geçtiği kaydedildi. Son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan’ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, “Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmiyor. Kül bulutlarının hareketi, 7/24 esasına göre takip edilmektedir.” denildi.











