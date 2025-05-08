Bahara yağlı köfteli hoş geldin kutlaması

Yarışmacılar hem eğlendiklerini hem de yarıştıklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Düzenledikleri etkinliklerle hem eğlendik hem yarıştık. Her yıl burada Hıdırellez’in gelişini Şahinbey Belediyesi ile kutluyoruz “dedi.