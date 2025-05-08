Bahara yağlı köfteli hoş geldin kutlaması

Baharın müjdecisi Hıdırellez, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde heyecan dolu ‘Yağlı Köfte’ yarışmasıyla kutlandı. Kadınların hünerlerini sergilediği yarışmayı izleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, katılımcıların hepsini birinci ilan etti.
Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği “Yağlı Köfte” yarışmasında kadınlar hünerlerini sergilediler. Şahinbey Belediyesi tarafından Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden eşit şekilde hazırlanan köftelik malzemeler kadın yarışmacılara dağıtıldı. Yarışma sonrasında dereceye giren yarışmacılara Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Yarışmacılar hem eğlendiklerini hem de yarıştıklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Düzenledikleri etkinliklerle hem eğlendik hem yarıştık. Her yıl burada Hıdırellez’in gelişini Şahinbey Belediyesi ile kutluyoruz “dedi.
TÜM YARIŞMACILARI TEBRİK EDİYORUM
Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Hıdırellez, toprağın yeşerdiği, gönüllerimizin canlandığı, içimize muhabbet aşkının dolduğu bir gün. Bizim yağlı köftemiz meşhur. Hanım kardeşlerimiz maharetli elleriyle yoğurduğu yağlı köfteleriyle yarışıyor. Bence hepsi birinci. Hep böyle neşeyle, muhabbetle, sevgiyle, birlik ve beraberlikle nice baharlara, nice günlere hep birlikte kavuşalım. Baharımızın müjdecisi Hıdırellez'imiz mübarek olsun” dedi.