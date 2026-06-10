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Bahçeli’den Özel’e mesaj

Bahçeli’den Özel’e mesaj

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0010/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP’de bir “yönetim buhranı” yaşandığına dikkat çekerken gerilimi tırmandıran Özel’e sağduyu çağrısı yaptı. Bahçeli, Özel’e düşenin ateşe körükle gitmek değil, aklıselimle hareket etmek olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı’nda CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e seslendi. CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından yaşananları “yönetim buhranı” şeklinde nitelendiren Bahçeli, şu görüşleri paylaştı: “CHP’li belediyeler etrafında uzun süredir biriken şaibe süreçleri, rüşvet, görevi kötüye kullanma, yolsuzluk ve kamu gücünün menfaat ilişkilerine alet edildiği yönündeki peş peşe patlayan vakalar hepimizin malumudur. Yerelde başlayan bu çözülme, dönüp dolaşıp CHP Genel Merkezi’nin çatısına çökmüştür.”


AKLISELİMLE HAREKET ETMELİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e seslenen Bahçeli, şöyle devam etti: “Özgür Özel’e düşen, ateşe körükle gitmek değil, aklıselimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. CHP, kendi içindeki çetrefilli ihtilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır. Sayın Özgür Özel’e tavsiyemiz açıktır, CHP’nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Hararet yapan bir aracın gazına basarcasına CHP’yi daha büyük bir savruluşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir.”


#Devlet Bahçeli
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