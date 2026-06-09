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MHP'de 3 il teşkilatı daha feshedildi

MHP'de 3 il teşkilatı daha feshedildi

15:419/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi.

MHP 3 ilin teşkilat yönetiminde dikkat çeken bir revizyona gidildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il yönetimlerinin feshedildiğini kamuoyuna duyurdu. Teşkilatlarda alınan bu ani fesih kararının hemen ardından söz konusu üç ilin yeni başkanlık atamaları da gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgiye göre, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi. Parti içindeki bu gelişmenin hemen ardından söz konusu iller için yeni görevlendirmelerin de yapıldığı duyuruldu.

Parti tüzüğü kapsamında fesih kararı

Sürece ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı resmi açıklamada, "Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadelerini kullandı.


Üç ile yeni başkan atandı

Fesih kararının hemen ardından, teşkilatlarda oluşan yönetim boşluğunun yeni atamalarla doldurulduğu bildirildi. Kadro değişimini yine aynı duyuru metninde paylaşan Semih Yalçın, yeni il başkanlarının isimlerini kamuoyuna ilan etti. Yalçın'ın atamalarla ilgili açıklamasında, "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mekki Varol, Zonguldak İl Başkanlığı görevine Orhan Korkmaz, Kocaeli İl Başkanlığı görevine Enes Emengen atanmıştır" sözleri yer aldı.


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