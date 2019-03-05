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İstanbul haberleri: Bahçelievler'de anne ve kızı boğularak öldürüldü

Bahçelievler'de korkunç cinayet: Anne ve kızı boğularak öldürüldü

Bahçelievler'de hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde 82 yaşındaki anne Kezban Ercan ile 52 yaşındaki kızı Ayşe Solmaz'ı öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Bahçelievler'de anne ve kızı evinde ölü bulundu
Bahçelievler'de anne ve kızı evinde ölü bulundu

İstanbul Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katına dün akşam saatlerinde hırsızlık yapmak için girdiklerinden şüphelenilen kişi ya da kişiler, o esnada evde bulunan anne Keziban Ercan (82) ve Ayşe Solmaz'la (52) karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, anne ve kızını öldürdü.

İÇERİ GİRDİĞİNDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Öğle saatlerinde namaza gitmek için evden çıktığı öğrenilen ve kayınvalidesi Keziban Ercan ile eşi Ayşe Solmaz'dan uzun süre haber alamayan İsmail Soymaz, saatler sonra eve geldiğinde komşularının yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde karşılaştıkları korkunç manzara üzerine komşular, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

AA
Bahçelievler'de anne ve kızı evinde ölü bulundu

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri anne kızının vücudunda herhangi bir bıçak yada silahla yaralanma izine rastlamadı. Asayiş ekipleri cinayet mahallinde güvenlik önlemi alırken, eve gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de delil toplama çalışması yaptı. Polis ekipleri anne kızın boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.

EVE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kayınvalidesi ile eşini kaybeden İsmail Soymaz ve haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinoplu ailenin yakını ve hemşehrileri olan yüzlerce kişinin, gecenin ilerleyen saatlerine dek sokaktaki bekleyişi sürdü. Cinayete kurban giden anne ile kızın cesetlerinin cenaze aracına taşınmasının ardından gazetecilere bir açıklama da yapan öfkeli kalabalık, bu ve benzeri olayların sorumluların bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağrıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için slogan attı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Korkunç cinayet: Anne ve kızını boğarak öldürdüler
FOTOĞRAF 13
Title
İstanbul Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katına dün akşam saatlerinde hırsızlık yapmak için girdiklerinden şüphelenilen kişi ya da kişiler, o esnada evde bulunan anne Keziban Ercan (82) ve Ayşe Solmaz'la (52) karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, anne ve kızını öldürdü.
Title
Öğle saatlerinde namaza gitmek için evden çıktığı öğrenilen ve kayınvalidesi Keziban Ercan ile eşi Ayşe Solmaz'dan uzun süre haber alamayan İsmail Soymaz, saatler sonra eve geldiğinde komşularının yardımıyla kapıyı açtı.
Title
İçeri girdiklerinde karşılaştıkları korkunç manzara üzerine komşular, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Title
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri anne kızının vücudunda herhangi bir bıçak yada silahla yaralanma izine rastlamadı.
Title
Asayiş ekipleri cinayet mahallinde güvenlik önlemi alırken, eve gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de delil toplama çalışması yaptı. Polis ekipleri anne kızın boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.
Title
Kayınvalidesi ile eşini kaybeden İsmail Soymaz ve haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinoplu ailenin yakını ve hemşehrileri olan yüzlerce kişinin, gecenin ilerleyen saatlerine dek sokaktaki bekleyişi sürdü.
Title
Cinayete kurban giden anne ile kızın cesetlerinin cenaze aracına taşınmasının ardından gazetecilere bir açıklama da yapan öfkeli kalabalık, bu ve benzeri olayların sorumluların bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağrıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için slogan attı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Title
Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Title
Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Title
Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Title
Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Title
Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Title
Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Korkunç cinayet: Anne ve kızını boğarak öldürdüler
İstanbul Bahçelievler'de, hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı (52) öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi.


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