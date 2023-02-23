Bakan Akar: Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var.
Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler.
Örneğin Malatya'da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim deprem süratle deprem bölgesine gönderildi.
Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumaya sevk etti. 108 mutfakla 48 fırını kurduk. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik."
Ayrıntılar geliyor...
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29 dakika önce
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