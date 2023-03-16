Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü milletvekili aday adaylığı için emekli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da deprem sürecindeki yardım ve destekler, hudut güvenliği, terörle mücadele ve ABD ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası askerin kışladan çıkarılmadığı iddialarına cevap veren Akar "Mehmetçik 05.45'te 2. ordu karargahından enkaz çalışmaları için hareket etti. A400M uçaklarını muharebe şartlarında risk alarak kaldırdık. Geç kalma söz konusu değil" dedi.