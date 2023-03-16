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Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü milletvekili aday adaylığı için emekli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan, görevinden emekliye ayrılarak AK Parti'den 28'inci dönem milletvekili aday adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

14:44 . 16/03/2023 Perşembe
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başlayan istifasına ilişkin sürecin 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona ereceğini açıkladı.

Bu kapsamda; Milli Savunma Bakanlığı'nda
Bakan Hulusi Akar
'ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral
Remzi Albasan
, görevini bıraktı.
Tuğgeneral Remzi Albasan

AK Parti'den milletvekili adayı oldu

40 seneyi aşkın süredir devam ettiği mesleğine üniformasını çıkararak son veren Albasan, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başladığı özel kalem müdürlüğü görevine 7 yıldır devam eden Tuğgeneral Albasan, astsubay olarak TSK'da başlayan meslek hayatına 1993'te subay olarak devam etti.

2018 yılında generalliğe terfi etti

Albasan, 2018 yılının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında generalliğe terfi ettirildi.

TSK'da birçok önemli görev üstlenen Tuğgeneral Albasan, 'Orta Doğu'da Türk Askeri Misyonu' isimli kitabında, Orta Doğu'nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçik'in teröristlere karşı mücadelesini ve Türk askerinin bölgedeki misyonunu anlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar


#Remzi Albasan
#Bakan Hulusi Akar
#Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
1 saat önce
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Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü milletvekili aday adaylığı için emekli oldu
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