Mehmetçik depremzede çocuklara kitap okudu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da Mehmetçik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede kadınlara karanfil dağıttı. Depremlerin ardından Malatya'da görevlendirilen Kırklareli 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, hem felaketin izlerini hafifletmek hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'ndeki Maşti Çadır Kent'te depremzede kadınlarla karanfil dağıttı. Kadınlar, askerlere teşekkür ederek, yapılan jestin kendilerini hem sevindirdiğini hem de duygulandırdığını söyledi.