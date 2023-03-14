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Mehmetçik depremzede çocuklara kitap okudu

Deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçik, "Bir Kitap Bir Çocuk, Bir Çocuk Bir Umut" diyerek Mehmetçik Okulunda eğitim gören çocuklara kitap dağıtarak onlarla okuma saati gerçekleştirdi.

13:57 . 14/03/2023 Tuesday
Yeni Şafak
MSB, Mehmetçik ve çocukların birlikte kitap okuduğu o anların görüntülerini paylaştı.

MSB, Mehmetçik ve çocukların birlikte kitap okuduğu o anların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde görev yapan askerlerin depremzede çocuklarla okuma saati yaptığı anlara ilişkin fotoğraf paylaştı. MSB yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, "Bir Kitap Bir Çocuk, Bir Çocuk Bir Umut" diyerek Mehmetçik Okulunda eğitim gören evlatlarımıza kitap dağıtarak onlarla okuma saati de gerçekleştiriyor."



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#kitap
1 saat önce
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Mehmetçik depremzede çocuklara kitap okudu
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