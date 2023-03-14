MSB, Mehmetçik ve çocukların birlikte kitap okuduğu o anların görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde görev yapan askerlerin depremzede çocuklarla okuma saati yaptığı anlara ilişkin fotoğraf paylaştı. MSB yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, "Bir Kitap Bir Çocuk, Bir Çocuk Bir Umut" diyerek Mehmetçik Okulunda eğitim gören evlatlarımıza kitap dağıtarak onlarla okuma saati de gerçekleştiriyor."
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1 saat önce
Mehmetçik depremzede çocuklara kitap okudu
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