Bakan Bozdağ: Erzurum'daki olayla ilgili gözaltına alınanlar var

"Tabi bu olayların olmasının üzücü olduğu gibi Sayın İmamoğlu'nun Vali'yle konuşması da maalesef üzücü bir hadisedir. Bir Vali'yle konuşurken, iyi bir dil kullanmasında fayda var. Ordu Valisi'yle konuşurken de benzer bir yaklaşımı gördük. Hakaret eden bir yaklaşım içindeydi. YSK üyeleriyle konuşurken de aynı şekilde farklı hakaretvari bir dil kullandı. Şimdi bir hakaret dili yok ama üslupta bir sıkıntı var. Taş atma olayı nasıl yanlışsa İmamoğlu'nun bu tutumu da aynı derecede yanlıştır. İkisi de kınanmayı hak etmektedir."