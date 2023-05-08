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Bakan Bozdağ: Erzurum'daki olayla ilgili gözaltına alınanlar var

Dün Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge yapılan provokasyona ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adli tahkikat başlatılmış, gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç hem Başsavcılığımız hem de kolluk tarafından takip ediliyor. Gözaltında olanlar var" dedi. Bozdağ, "Taş atma olayı nasıl yanlışsa İmamoğlu'nun bu tutumu da aynı derecede yanlıştır. İkisi de kınanmayı hak etmektedir" ifadelerini kullandı.

11:38 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum programında yaşanan olayları değerlendirdi.

A Haber’de konuşan Bekir Bozdağ,
“Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar”
dedi.
Bozdağ, 'Taş atılması da İmamoğlu'nun tutumu da kınanmalı' diyerek şu açıklamalarda bulundu:
"Tabi bu olayların olmasının üzücü olduğu gibi Sayın İmamoğlu'nun Vali'yle konuşması da maalesef üzücü bir hadisedir. Bir Vali'yle konuşurken, iyi bir dil kullanmasında fayda var. Ordu Valisi'yle konuşurken de benzer bir yaklaşımı gördük. Hakaret eden bir yaklaşım içindeydi. YSK üyeleriyle konuşurken de aynı şekilde farklı hakaretvari bir dil kullandı. Şimdi bir hakaret dili yok ama üslupta bir sıkıntı var. Taş atma olayı nasıl yanlışsa İmamoğlu'nun bu tutumu da aynı derecede yanlıştır. İkisi de kınanmayı hak etmektedir."

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#adalet bakanlığı
#erzurum
#ekrem imamoğlu
#soruşturma
#gözaltı
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