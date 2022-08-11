Gündem Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustosta ortak mutabakat toplantısı yapılacak
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temalı XIII. Büyükelçiler Konferansı Kapanış töreninde konuştu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Ortak mutabakat toplantısı 26 Ağustos'ta yapılacak." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustosta ortak mutabakat toplantısı yapılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temalı XIII. Büyükelçiler Konferansı Kapanış töreninde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. Onlar da Ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir.

Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı."

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