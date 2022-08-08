Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansından önemli açıklamalarda bulundu.

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor. https://t.co/XhFYyvbKWq — Yeni Şafak (@yenisafak) August 8, 2022

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"2022 yolu Türk dış politikasında birçok açıdan doğrulanma yılı olarak kabul edilecek. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde yıllarca konuşulacak başarılara kavuştu.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne Deaş temizlenirdi ne YPG-PKK.

Saldırılara karşı hareketsiz kalamayız.

ERMENİSTAN'A UYARI

Buradan Ermenistan’ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrardan uyarıyoruz. Türkiye hiç kimseye düşmanlık beslemedi. Aksini düşünen varsa kendi ayıbı...

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Dış politikamızı, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün mirası "Yurtta sulh, Cihanda sulh" sözleri şekillendirdi.

Girişimci ve insani dış politikamızla kalıcı barışa hizmet edecek bir diplomasi için çözümler üretmek gerekiyor. Gücümüzü iyilikten yana kullanabilmeliyiz.

Bu vizyona ihtiyaç var, dünya yeni çalkantıların arifesinde. Dünya huzursuz. Kalkınmanın önüne set çekilen bir ortamdayız.

Büyük güçler kafa tokuşturuyor. Bunların nedeninde çok çeşitli etkenler aranabilir.

"Tarihin akışı Türkiye’nin dostluğunu öğretti"

Tek başına başardıklarımızı AB ile yapıyor olsaydık AB tüm dünyada küresel aktör olurdu.

Ukrayna krizi türkiyenin değerini yeniden gözler önüne serdi. Tarihin akışı Türkiye’nin dostluğunu öğretti.

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Türkiye mecburen faal. Her krizde Türkiye yanınızda olmasını isteyeceğiniz ülkedir. Türkiye, doğal ve güçlü bir ortaktır.

"Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"

Diplomaside yaptıklarımızı AB yapsa ayakta alkışlanırdı.

Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin nasıl vazgeçilmez bir ülke olduğunu oluşturduğumuz bir programla yeniden anlatacağız. Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.

Avrupa güvenliğinin Türkiye'ye ihtiyacı var. 360 derece bakışla çevremizdeki her bölgede sürdürülebilir barış lisanıyla devam etmeyi diliyoruz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

-İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kabul edilemez. İsrail'in saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Ateşkes doğru bir adım ve kalıcı olmalı.

-Doğu Akdeniz politikamızdan taviz vermeyeceğiz. Abdülhamit Han sondaj gemisi yarın Akdeniz'e açılacak.

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-Irak'tan "PKK terör örgütüdür" açıklaması bekliyoruz.

-Afrika ile ilişkilerimizi yeni bir boyuta taşıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...