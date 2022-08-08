CHP'nin bir yalanı daha patladı: Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı muhtar nasıl kandırıldıklarını anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi’nde partiye yeni katıldığını iddia ettikleri Kayseri’de görevli 57 mahalle muhtarını temsilen 5 muhtara rozet taktı.

Ancak rozet takma merasiminin perde arkası çok kısa sürede gün yüzüne çıktı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabında, Kılıçdaroğlu tarafından CHP rozeti takılarak partiye geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak ile görüşmesini paylaştı.

Muhtar Çakmak CHP heyeti tarafından kandırıldığını ifade etti.

'ÇOCUĞUNA İŞ BULACAĞIZ DEDİLER'

Ersoy'un "Kayseri'de görev yapan değerli muhtarlarımızı istismar eden, siyaset malzemesi yapma hezeyanına kapılan CHP'nin oyunu temelinden bozuldu" paylaşımında konuşan Muhtar Çakmak, "Benim cenazeme katılmışlardı. CHP İl Başkanı Ümit hanımı tanımıyorum ama orada tanıştık. İşten bahsedince 'benim çocuğumun işi yok' dedim ben de. Onlar da 'biz yardımcı olacağız' deyince ben de balıklama gittim.

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OYNAT 02:02 CHP’nin elektrik yalanının ardından bugün de “muhtarlara rozet” yalanı deşifre oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak; 'Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler.”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da olaya tepki gösterdi: “Vatandaşlarımızı çirkin kampanyalarınıza alet edip yüzüstü bırakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu” BiP'te paylaş

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'ROZET TAKACAKLARINI SÖYLEMEDİLER'

Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes afalladı.

'CHP'Lİ DEĞİLİM HİÇ OLMADIM'

Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy - Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak

CHP'YE TEPKİ YAĞDI

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un paylaşımındaki muhtarın ifadeleri kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "CHP'nin bir yalanı daha patladı' şeklinde tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar da CHP'nin geçtiğimiz günlerde 'elektik kesintisi' yalanını hatırlattı.

'VATANDAŞI ÇİRKİN KAMPANYALARA ALET ETMEKTEN NE ZAMAN VAZGEÇECEKSİNİZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da olaya tepki göstererek, “Vatandaşlarımızı çirkin kampanyalarınıza alet edip yüzüstü bırakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun 'elektriği kesilen vatandaş' diye ziyaret ettiği şahıs konuştu: Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi

ELEKTRİK YALANI DA İFŞA OLMUŞTU: CHP'LİLER BENİ KANDIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık üç ay önce elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etmişti.

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Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemiş, kendisine CHP'liler tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini söylemişti.

'SANA HER ŞEYİ GETİRECEĞİZ' DEDİLER

Öztürk açıklamasında, "Bana il başkanı ve ilçe başkanı 'Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, yapacağız' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime büyükşehirden ekipler geldi, evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler" demişti.

OYNAT 02:39 Kılıçdaroğlu'nun 'elektriği kesilen vatandaş' diye ziyaret ettiği şahıs konuştu: Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamları ve kesintileriyle ilgili provokasyonu yine elinde patladı. Kılıçdaroğlu'nun üç ay önce elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, 'Bana vaatler verip yalan söylettiler kumpasa getirdiler elektriğim kesilmedi' diyerek türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etti. Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi. Öztürk, verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

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