Ekrem İmamoğlu'ndan altılı masaya 'Beni aday yapın' çağrısı: Bu sürecin en çalışkanı olacağım CHP'de daha önce beni Cumhurbaşkanı adayı yapın diyen Tanju Özcan'dan sonra şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'beni aday yapın' çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Altılı masaya ve genel başkanımıza buradan söylüyorum. Bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan, en başarılı neferi ben olacağım" ifadelerini kullandı.

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