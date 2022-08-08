Ekrem İmamoğlu'ndan altılı masaya 'Beni aday yapın' çağrısı: Bu sürecin en çalışkanı olacağım

Seçim döneminde İstanbul’a iki yeni otogar ve cep otogarları yapacağına söz veren ancak geçen 3 yılda bununla ilgili hiçbir adım atmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin desteğiyle yenilenen Ardahan Otogarı'nın açılışına katıldı.Ardahan Kaptanpaşa Mahallelisi'nde çevre yolu mevkiinde yaptırılan otobüs terminalinin açılışında konuşan İmamoğlu altılı masaya 'adaylık' çağrısında bulundu.
'EN BAŞARILI NEFER BEN OLACAĞIM'
"Ben iddiayla söylüyorum" diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, "Altılı masaya ve genel başkanımıza buradan söylüyorum. En çalışkan, 7/24, bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan, en başarılı neferi ben olacağım" ifadelerini kullandı.