Gündem Ekrem İmamoğlundan altılı masaya Beni aday yapın çağrısı Bu sürecin en çalışkanı olacağım
POLİTİKA İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu'ndan altılı masaya 'Beni aday yapın' çağrısı: Bu sürecin en çalışkanı olacağım

CHP'de daha önce beni Cumhurbaşkanı adayı yapın diyen Tanju Özcan'dan sonra şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'beni aday yapın' çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Altılı masaya ve genel başkanımıza buradan söylüyorum. Bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan, en başarılı neferi ben olacağım" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlundan altılı masaya Beni aday yapın çağrısı: Bu sürecin en çalışkanı olacağım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Seçim döneminde İstanbul’a iki yeni otogar ve cep otogarları yapacağına söz veren ancak geçen 3 yılda bununla ilgili hiçbir adım atmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin desteğiyle yenilenen Ardahan Otogarı'nın açılışına katıldı.

Ardahan Kaptanpaşa Mahallelisi'nde çevre yolu mevkiinde yaptırılan otobüs terminalinin açılışında konuşan İmamoğlu altılı masaya 'adaylık' çağrısında bulundu.

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘beni aday yap’ mesajı
OYNAT 00:29
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘beni aday yap’ mesajı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Beni Cumhurbaşkanı adayı göster' mesajı verdi. Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışında yaptığı konuşmada, “Altılı Masa'ya, o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum: 7/24 bu sürecin, bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin neferi, en başarılısı ben olacağım' diyorum.” dedi.

'EN BAŞARILI NEFER BEN OLACAĞIM'

"Ben iddiayla söylüyorum" diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, "Altılı masaya ve genel başkanımıza buradan söylüyorum. En çalışkan, 7/24, bu değişimin gerçekleşmesi için bu sürecin en çalışkan, en başarılı neferi ben olacağım" ifadelerini kullandı.


CHP'nin bir yalanı daha patladı: Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı muhtar nasıl kandırıldıklarını anlattı
GÜNDEM
CHP'nin bir yalanı daha patladı: Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı muhtar nasıl kandırıldıklarını anlattı
Kocası ve kızını üst üste gömmüş

Kocası ve kızını üst üste gömmüş

Torunu 'annem nerede' diye sorunca 25 yıllık vahşet ortaya çıktı.
Bir ili zengin edecek

Bir ili zengin edecek

​Dağların içine oyulmuş halde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla puan topladığımız 10 sezon

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla puan topladığımız 10 sezon

​Çöp evden kurtarılmıştı: Anneden yeni bir hamle daha...

​Başkan Dursun Özbek, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

​Berat Özdemir, 2.5 milyon Euro karşılığında El İttifak'a gidiyor.

​Erdoğan'ın teklifine yanıt geldi

​Son hazırlıklar tamamlandı: Atina teyakkuza geçti.

Dağın eteklerinde drone ile kaydedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.