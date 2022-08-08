Dünya Qantas Havayollarından personel eksikliğine ilginç çözüm Üst düzey yöneticilere bagaj taşıyın çağrısı
ASYA

Qantas Havayolları'ndan personel eksikliğine ilginç çözüm: Üst düzey yöneticilere 'bagaj taşıyın' çağrısı

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, işçi yokluğu nedeniyle ilginç bir yönteme başvurdu. Üst düzey yöneticilere, yüksek profilli rollerini geçici olarak bırakıp 'bagaj görevlisi' olarak çalışmaları için çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Qantas Havayollarından personel eksikliğine ilginç çözüm: Üst düzey yöneticilere bagaj taşıyın çağrısı
​Qantas Havayolları

Sektördeki iş gücü açığını kapamanın yollarını arayan Qantas, Sidney ve Melbourne havaalanlarında çalışmak üzere en az 100 gönüllü yönetici arıyor. Yapılacak görevler arasında bavul etiketleme, yükleme ve boşaltmanın yanı sıra, havaalanı içinde bavulları taşıyan araçları sürme gibi işler bulunuyor.

Havayolunun operasyon direktörü Colin Hughes, çalışanlara gönderdiği bir notta 3 ay boyunca şirketin acil plan görevinde yer almayı kabul eden kişilerden niyet mektubu beklediklerini ifade etti.

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"Katılma kararı verenler eğitim görecek ve Sidney ile Melbourne'daki rampalarda görev yapacak" yazan Hughes, bu yeni isimlerin ağustos ayı ortasından itibaren bagaj görevlilerine destek vereceğini belirtti.

Avustralya basınına göre bavulların incelenmesi, ayrılması ve taşınması için müdür pozisyonundaki 100 kadar kişi sahaya çekilecek. Hughes, yönetici görevlerindeki isimlerin geçici süreyle bagaj görevlisi olması durumunda müdüriyet görevlerini yapmasına gerek olmayacağını belirtti.

  • Köklü hava yolu şirketi Qantas son zamanlarda sıkça iptal edilen veya rötar yapan uçuşlarla gündeme geliyor; kayıp bavullar ve uzun sıralar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

Qantas, yaşanan sorunları gelecek ay daha az uçuş planlayarak ve daha çok insanı görevlendirerek çözmeyi planlıyor.

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