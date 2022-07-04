Yerde kaldılar: Avrupa ve ABD’de havacılık sektöründe kriz yaşanıyor

Avrupa’da iptaller en çok Londra ve Frankfurt’ta

Avrupa ve ABD havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle seyahatler adeta işkenceye dönüştü. Koronavirüs pandemisi sonrası süreci yönetemeyen Batılı ülkeler, sivil havacılık sektöründe kaos yaşıyor. Onlarca havalimanında yer hizmetleri, güvenlik personeli ve uçuş görevlileri dahil olmak üzere tüm alanlarda ciddi personel sıkıntısı mevcut. Londra, Amsterdam, Roma ve Frankfurt gibi şehirlerde her gün binlerce uçuş iptal edilirken, uzun süreli rötarların ardından seyahat etmeyi başaranlar da valizlerine ulaşamıyor. Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana zorlu bir süreç geçiren hava yolu şirketleri, son iki yılda 200 milyar dolar zarara uğramış ve binlerce çalışanını işten çıkarmıştı.

ALMANYA’NIN UMUDU İŞÇİ TRANSFERİ

Almanya, hava yolu krizini en derin hisseden ülkelerden birisi. Ülkenin havalimanlarında kısıtlı personel çalışırken, çözüm olarak federal polisin kontrol noktalarında görev alması ve de yabancı işçilerin ülkeye getirilmesi değerlendiriliyor. Alman hava yolu firması Lufthansa, Almanya’nın en büyük havalimanlarının olduğu Frankfurt ve Münih’te planlanan 3 bin uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. Koronavirüsün etkisiyle 10 milyar euroyu aşan zararın ardından şirket, 2021 sonunda çalışan sayısını 4’te 1 oranında azaltmıştı. Ülkedeki çok sayıda kargo uçuşunda da sık sık iptaller yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca okulların temmuz ve ağustos aylarında tatile girmesiyle kaosun daha da büyümesinden endişe ediliyor.

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İNGİLTERE FELÇ OLACAK

İngiltere’de ise tatil döneminde 10 bine kadar uçuşun iptal edilebileceği ve 1 buçuk milyon yolcunun bu durumdan etkilenebileceği belirtiliyor. Londra’daki Heathrow Havalimanı, gelecek 2 ay boyunca yaşanacak en yoğun seyahat sezonuna hazırlık için binden fazla çalışan arıyor. Ülkede birçok hava yolu şirketinde yaşanan grevler de personel sıkıntısını derinleştiriyor. Salgın döneminde ve yüksek enflasyon karşısında maaşları kesintiye uğrayan çalışanlar haklarını ararken, British Airways Sendikası üyesi yaklaşık 700 çalışanın bu ay eylemde bulunarak Heathrow’daki hava trafiğini ‘felç etmek’ istediği belirtiliyor.

GREVLER BÜYÜK DARBE VURDU

Fransa’da geçen perşembe günü yer personelinin greve gitmesi, uçuş hizmetlerini çok büyük oranda yavaşlattı. Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı’nda gün boyu tarifeli uçuşların yüzde 17’si kaldırılırken, kalkış ve inişlerin yüzde 10’u iptal edildi. 30 Haziran’da greve başlayan havalimanı çalışanları, ücret artışı ve daha iyi çalışma koşulları talep ediyor. Ayrıca İspanya, Belçika, İtalya, Portekiz ve Hollanda’daki havalimanlarında da eleman yetersizliği nedeniyle sorunlar yaşanıyor. İspanya’nın en büyük hava yolu şirketi Iberia, mayıs-haziran döneminde 15 bin yolcunun, pasaport kontrolü yapacak polis memuru sayısındaki yetersizlik nedeniyle uçuşunu kaçırdığını duyurdu. American Airlines’ın da Hollanda’ya bilet satışını, havalimanının talebi üzerine durdurduğu bildirildi.

ABD’DE PEŞ PEŞE RÖTARLAR

Amerika’da da uçuş iptalleri ve gecikmeleri, bu yıl salgın öncesine göre artış gösterdi. Hava yolu şirketleri geçen cuma gününden bu yana bin 100’den fazla uçuşu iptal ederken, yaklaşık 11 bin uçuşta gecikme yaşandı. FlightAware verilerine göre, 1-29 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 176 bin uçak en az 15 dakika gecikti, bu sayı tarifeli uçuşların yüzde 23’üne denk geldi. Aynı dönemde 20 binden fazla uçuş ise iptal edildi.

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Ankara’dan bin 500 işçi talep ettiler

Tatil sezonunun açılmasıyla yaşanan havacılık krizinin daha da derinleşmesi beklenirken, dünya gözünü Türkiye’ye çevirdi. Alman hükümeti, havalimanlarındaki personel sıkıntısını çözmek için ülke dışından, özellikle de Türkiye'den geçici işçi getirmeye yeşil ışık yaktı. Hükümetin, şirketlerin ülke dışından getirecekleri personele hızlı bir şekilde oturum ve çalışma izni vereceği belirtiliyor. Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği, Türkiye'den gelecek işçilerin şartları karşıladığını duyurmuştu.

6 BİN EURO MAAŞ

Bu kapsamda Almanların Türkiye’den 6 bin euro maaşla çalıştırılmak üzere bin 500 tecrübeli personel alımı için girişimde bulunduğu öğrenildi. Bu işçilerin 3 ay görev yapmasının planlandığı, gerek duyulması durumunda sürenin uzatılacağı öğrenildi. Ayrıca Kovid sonrasında hac ve umre ibadeti için yeniden kapılarını açan Suudi Arabistan’ın da Türkiye’den yer hizmetleri personeli almaya hazırlandığı iddia ediliyor.

TÜRKİYE’DE SIKINTI YOK

Avrupa’daki havacılık şirketleri krizle boğuşurken Türkiye’de uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Turizm sezonu dolayısıyla neredeyse ikiye katlanan trafiğe rağmen hizmetler aralıksız devam ediyor. Avrupa’nın koronavirüs döneminde pilottan biletlemeye, bagaj taşımadan uçak temizliğine kadar her bölümden personel çıkardığını, bu tecrübeli insanların da başka iş dallarına kaydığını aktaran sektör temsilcileri, Türkiye’de böyle bir süreç yaşanmadığına, bu sebeple de aksama yaşanmayacağına işaret ediyor. Avrupa’daki hava yolu şirketleri nedeniyle mağduriyet yaşayan yolcuların, rotayı büyük oranda sorunsuz tamamlayan Türk Hava Yolları’na kıracağı ve bu durumun Türkiye için fırsat olabileceğini belirtiyor.

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DÜNYA Fransa’da havalimanlarında kaos: Grev krizi büyüyor