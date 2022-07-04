Dünya Yerde kaldılar Avrupa ve ABDde havacılık sektöründe kriz yaşanıyor
AVRUPA

Yerde kaldılar: Avrupa ve ABD’de havacılık sektöründe kriz yaşanıyor

Kovid-19’un pik yaptığı dönemde havayolu çalışanlarının hesapsızca kapıya konduğu ABD ve Avrupa’da ulaşım kaosu var. Personel eksikliği nedeniyle her gün binlerce uçuş iptal ediliyor. Uçmayı başaran yolcular valizlerine ulaşamıyor. Pandemideki zorlu koşullara rağmen istihdamı koruyan THY ise bu havacılık krizinden etkilenmedi.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Yerde kaldılar: Avrupa ve ABD’de havacılık sektöründe kriz yaşanıyor
Avrupa’da iptaller en çok Londra ve Frankfurt’ta

Avrupa ve ABD havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle seyahatler adeta işkenceye dönüştü. Koronavirüs pandemisi sonrası süreci yönetemeyen Batılı ülkeler, sivil havacılık sektöründe kaos yaşıyor. Onlarca havalimanında yer hizmetleri, güvenlik personeli ve uçuş görevlileri dahil olmak üzere tüm alanlarda ciddi personel sıkıntısı mevcut. Londra, Amsterdam, Roma ve Frankfurt gibi şehirlerde her gün binlerce uçuş iptal edilirken, uzun süreli rötarların ardından seyahat etmeyi başaranlar da valizlerine ulaşamıyor. Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana zorlu bir süreç geçiren hava yolu şirketleri, son iki yılda 200 milyar dolar zarara uğramış ve binlerce çalışanını işten çıkarmıştı.

ALMANYA’NIN UMUDU İŞÇİ TRANSFERİ

Almanya, hava yolu krizini en derin hisseden ülkelerden birisi. Ülkenin havalimanlarında kısıtlı personel çalışırken, çözüm olarak federal polisin kontrol noktalarında görev alması ve de yabancı işçilerin ülkeye getirilmesi değerlendiriliyor. Alman hava yolu firması Lufthansa, Almanya’nın en büyük havalimanlarının olduğu Frankfurt ve Münih’te planlanan 3 bin uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. Koronavirüsün etkisiyle 10 milyar euroyu aşan zararın ardından şirket, 2021 sonunda çalışan sayısını 4’te 1 oranında azaltmıştı. Ülkedeki çok sayıda kargo uçuşunda da sık sık iptaller yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca okulların temmuz ve ağustos aylarında tatile girmesiyle kaosun daha da büyümesinden endişe ediliyor.

İNGİLTERE FELÇ OLACAK

  • İngiltere’de ise tatil döneminde 10 bine kadar uçuşun iptal edilebileceği ve 1 buçuk milyon yolcunun bu durumdan etkilenebileceği belirtiliyor. Londra’daki Heathrow Havalimanı, gelecek 2 ay boyunca yaşanacak en yoğun seyahat sezonuna hazırlık için binden fazla çalışan arıyor. Ülkede birçok hava yolu şirketinde yaşanan grevler de personel sıkıntısını derinleştiriyor. Salgın döneminde ve yüksek enflasyon karşısında maaşları kesintiye uğrayan çalışanlar haklarını ararken, British Airways Sendikası üyesi yaklaşık 700 çalışanın bu ay eylemde bulunarak Heathrow’daki hava trafiğini ‘felç etmek’ istediği belirtiliyor.

GREVLER BÜYÜK DARBE VURDU

Fransa’da geçen perşembe günü yer personelinin greve gitmesi, uçuş hizmetlerini çok büyük oranda yavaşlattı. Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı’nda gün boyu tarifeli uçuşların yüzde 17’si kaldırılırken, kalkış ve inişlerin yüzde 10’u iptal edildi. 30 Haziran’da greve başlayan havalimanı çalışanları, ücret artışı ve daha iyi çalışma koşulları talep ediyor. Ayrıca İspanya, Belçika, İtalya, Portekiz ve Hollanda’daki havalimanlarında da eleman yetersizliği nedeniyle sorunlar yaşanıyor. İspanya’nın en büyük hava yolu şirketi Iberia, mayıs-haziran döneminde 15 bin yolcunun, pasaport kontrolü yapacak polis memuru sayısındaki yetersizlik nedeniyle uçuşunu kaçırdığını duyurdu. American Airlines’ın da Hollanda’ya bilet satışını, havalimanının talebi üzerine durdurduğu bildirildi.

ABD’DE PEŞ PEŞE RÖTARLAR

Amerika’da da uçuş iptalleri ve gecikmeleri, bu yıl salgın öncesine göre artış gösterdi. Hava yolu şirketleri geçen cuma gününden bu yana bin 100’den fazla uçuşu iptal ederken, yaklaşık 11 bin uçuşta gecikme yaşandı. FlightAware verilerine göre, 1-29 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 176 bin uçak en az 15 dakika gecikti, bu sayı tarifeli uçuşların yüzde 23’üne denk geldi. Aynı dönemde 20 binden fazla uçuş ise iptal edildi.

Ankara’dan bin 500 işçi talep ettiler

Tatil sezonunun açılmasıyla yaşanan havacılık krizinin daha da derinleşmesi beklenirken, dünya gözünü Türkiye’ye çevirdi. Alman hükümeti, havalimanlarındaki personel sıkıntısını çözmek için ülke dışından, özellikle de Türkiye'den geçici işçi getirmeye yeşil ışık yaktı. Hükümetin, şirketlerin ülke dışından getirecekleri personele hızlı bir şekilde oturum ve çalışma izni vereceği belirtiliyor. Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği, Türkiye'den gelecek işçilerin şartları karşıladığını duyurmuştu.

6 BİN EURO MAAŞ

  • Bu kapsamda Almanların Türkiye’den 6 bin euro maaşla çalıştırılmak üzere bin 500 tecrübeli personel alımı için girişimde bulunduğu öğrenildi. Bu işçilerin 3 ay görev yapmasının planlandığı, gerek duyulması durumunda sürenin uzatılacağı öğrenildi. Ayrıca Kovid sonrasında hac ve umre ibadeti için yeniden kapılarını açan Suudi Arabistan’ın da Türkiye’den yer hizmetleri personeli almaya hazırlandığı iddia ediliyor.

TÜRKİYE’DE SIKINTI YOK

Avrupa’daki havacılık şirketleri krizle boğuşurken Türkiye’de uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Turizm sezonu dolayısıyla neredeyse ikiye katlanan trafiğe rağmen hizmetler aralıksız devam ediyor. Avrupa’nın koronavirüs döneminde pilottan biletlemeye, bagaj taşımadan uçak temizliğine kadar her bölümden personel çıkardığını, bu tecrübeli insanların da başka iş dallarına kaydığını aktaran sektör temsilcileri, Türkiye’de böyle bir süreç yaşanmadığına, bu sebeple de aksama yaşanmayacağına işaret ediyor. Avrupa’daki hava yolu şirketleri nedeniyle mağduriyet yaşayan yolcuların, rotayı büyük oranda sorunsuz tamamlayan Türk Hava Yolları’na kıracağı ve bu durumun Türkiye için fırsat olabileceğini belirtiyor.

Fransa’da havalimanlarında kaos: Grev krizi büyüyor
DÜNYA
Fransa’da havalimanlarında kaos: Grev krizi büyüyor

Avrupa'da uçuş krizi: Grev nedeniyle binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı
FOTOĞRAF 7
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Personelin greve gitmesi, çalışan sayısındaki eksiklikle birleşince Avrupa'da kaos manzaraları ortaya çıktı.<br><br>Görevli eksikliği, kendini İngiltere'deki havalimanlarında hissettiriyor.<br><br>Birleşik Krallık'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways, bugün Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan 100'den fazla uçuşunu iptal etti.<br><br>Gatwick Havalimanı'ndaki sorunlar nedeniyle Easy Jet ve Wizz Air de bazı uçuşlarını gerçekleştiremiyor.
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İngiltere çıkışlı uçuşlara grev engeli<br>Gatwick Havalimanı çıkışlı iptal edilen uçuşlar arasında Kopenhag, Dubrovnik ve Nice uçuşları da bulunuyor.<br><br>Ayrıca İtalya'da, havalimanı trafik kontrol çalışanlarının grevleri nedeniyle İngiltere çıkışlı onlarca uçuş iptal edildi.
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Bantta yoğunluk oluşturan valizler kamerada<br>Son dakikada yaşanan iptaller nedeniyle binlerce kişi, havalimanları beklemek zorunda kaldı.<br><br>Manchester Havalimanı'nda bantta yoğunluk oluşturan valizler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya.<br><br>Personel eksikliğinin de büyük ölçüde koronavirüs salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş buldukları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
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Diğer bir unsur ise Brexit nedeniyle Avrupalı çalışanların ülkelerine geri dönmeleri ve yenilerin de ağır vize şartları dolayısıyla gelememeleri olarak öne çıkıyor.<br><br>İngiliz hükümeti ise havacılık sektörünü salgın sonrası için yeterli hazırlık yapmamakla suçluyor.
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Fransa'da, Paris Charles De Gaulle Havalimanı personelinin grevi nedeniyle sabah uçuşlarının dörtte biri iptal edildi.<br><br>Birçok sendikanın çağrısıyla başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı personeli grevi nedeniyle saat 07.00-14.00 arası uçuşların dörtte biri yapılamadı. Grevdeki çalışanlar, enflasyona karşı ücretlerine 300 euro zam istiyor.<br><br>Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolu şirketlerinden saat 07.00-14.00 arası uçuş sefer sayılarını azaltmalarını talep etti.
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Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Hava Yolları, sendikaların grev tehdidinin ardından yaz döneminde sefer sayısını düşürmeye karar verdi.<br><br>Sendikalar, uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle özellikle tatil döneminde greve gidilebilecekleri uyarısında bulunuyordu.
Avrupa'da uçuş krizi: Grev nedeniyle binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı
Birçok ülkede gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların iptal edilmesi, kıtadaki havacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Avrupa'da yaşanan krizin perde arkası belli oldu.


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