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DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa'daki havalimanlarında çalışacak personel bulamıyorlar: Bavullar ortada kaldı

İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı uçuşları olumsuz etkiledi. Personel eksikliği nedeniyle Avrupa havalimanlarında kaos yaşanıyor.

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Haber Merkezi DHA
Avrupadaki havalimanlarında çalışacak personel bulamıyorlar: Bavullar ortada kaldı
Havalimanında çalışacak personel bulamıyorlar.

Avrupa ülkelerinde personel sıkıntısı nedeniyle yaşanan kriz, tatil sezonu ile daha da derinleşti. Almanya Türkiye'den geçici işçi talebinde bulundu.

UÇUŞLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Pandemi döneminde çok sayıda personel ile yollarını ayıran özellikle Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Almanya Berlin Düsseldorf havalimanları durma noktasına geldi.

ALMANYA YABANCI İŞÇİ ARAYIŞINDA

Başta Almanya yurtdışından işçi almak için harekete geçti. Bagaj taşıyacak, uçaklara yükleme yapacak ya da havalimanında check-in kontuarlarında çalışacak personel bulunamıyor. Londra Heahrow Havalimanı’nın hemen her terminalinde zaman zaman sistem kitleniyor.

Hollanda'da son günlerde ortaya çıkan personel sıkıntısı nedeniyle de güvenlik açığı baş göstermeye başladı. Pandemi döneminde personel çıkarmayarak tüm çalışanlarıyla yola devam eden Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Avrupa'daki krizin aksine Türkiye’nin bu krizden etkilenmemesini sağladı.

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BAVULLAR YOLDA KALIYOR

Yüzlerce yolcu bavullarını almaya uğraşıyor. Ya da bavullarını teslim etmekte güçlük çekiyor. Aynı durum Almanya’da Berlin, Düsseldorf gibi yoğun havalimanlarına da sirayet etti.

FRANSA'DA GREVLER HAVALİMANLARINI FELÇ ETTİ

Fransa’da havayolları ve onlara destek veren havacılık şirketlerindeki grevler ise kaos sarmalını büyüttü.

ŞİRKETLERDE FIRSATÇILIK BAŞLADI

Fırsatçılık yapan, bayrak taşıyıcı bazı Avrupalı havayolu şirketleri kıta içinde kısa uçuşlarda bile bilet fiyatlarını 1100-1200 Euro’ya çıkardı.

Pandemi döneminde başka işkollarında çalışmaya karar verip ayrılanlar da bu sıkışıklığa neden oldu. Kimi personel ise evden çalışma şartlarına alıştıktan sonra uzun yolculuklarla havalimanlarındaki işlerine gitmemek için iş değiştirdiler.

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