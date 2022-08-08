Gündem Ukraynadan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazından geçti
ÇANAKKALE

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan İngiltere'ye doğru yola çıkan "Rojen" adlı mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Geminin İngiltere'deki Tees Limanı'na varması planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Ukraynadan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazından geçti
Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince dün Rumelihisarı açıklarında denetlenen Malta bayraklı ve 185 metre boyundaki, 13 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından Marmara Denizi'ne açıldı.

Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na yaklaşan gemi, Gelibolu yönünden 11.30'da girişe başladı.

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Gemi saat 13.15'de Nara Burnu'ndan dönüp Çanakkale önlerine ulaştı.

Rojen'in, yaklaşık 2 saat sonra boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi'ne açılması bekleniyor.


Geminin İngiltere'deki Tees Limanı'na varması planlanıyor.

Son hazırlıklar tamamlandı: Komşuda 'Abdülhamid Han' alarmı
FOTOĞRAF 12
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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.
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Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamlanırken Yunan basını gelişmeyi okurlarına duyurdu.
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Yunan Kathimerini gazetesi 'Türk sondaj gemisinin üç olası rotası' başlıklı haberinde Atina'nın Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'deki seyrine ilişkin farklı senaryoları mercek altına aldığı bilgisine yer verdi.<br>
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Aynı haberde Abdülhamid Han'ın izleyeceği rota için 3 senaryoya da yer verildi. Yunan en olası senaryo olarak Kıbrıs'ın kuzeyini işaret ediyor.<br>
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'Mevcut veriler, sondaj için en olası alanların ilk olarak, Kıbrıs'ın kuzeyindeki bölge olduğunu gösteriyor' denilen haberde ikinci senaryonun adanın güneybatısı olduğunun altı çiziliyor.​<br>
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Hürriyet'in haberine göre, gazete üçüncü senaryonun ise 28. meridyenin doğusunda yani Rodos'un güneyinde arama faaliyetlerinde bulunulması olduğunu belirtiyor.
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ATİNA VE LEFKOŞA TEYAKKUZDA<br><br>Geminin tüm adımlarını takip eden Yunanistan'da ordunun alarma geçirildiği ifade edildi.
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CNN Greece'de yer alan haberde, Yunanistan'ın Abdülhamid Han'ın rotası merak konusu olurken hükümetin her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığı belirtildi.
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Yunan Ta Nea gazetesi Abdülhamid Han sondaj gemisini 'Türkiye'nin en modern, en güçlü gemisi' olarak tanımladı.
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GEMİNİN ÖZELLİKLERİ<br><br>Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken gemi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde.<br><br><br><br>
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200 mürettebatı bulunan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide helikopter pisti de bulunuyor.
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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak olan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.
Son hazırlıklar tamamlandı: Komşuda 'Abdülhamid Han' alarmı
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han sondaj gemisinin yarın uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğurlayacağı gemi bir kez daha Yunan medyasının gündeminde. Geminin tüm adımlarını takip eden Yunanistan'da ordunun alarma geçirildiği ifade edildi.

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Dağın eteklerinde drone ile kaydedildi.

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