Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız çekilirse seçimi kazanabilir

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Dönmez, seçimleri ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıktan çekilmesi halinde kazanabileceğini söyleyerek, "Bay Kemal, masadan kalkan ortağını geri çağırdı. Tekrar masaya oturttu. İşte Muharrem İnce'nin başına gelenleri biliyorsunuz. Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Sayın Oğan'a karşı, seçim öncesi ve esnasında olan bir baskı vardı. Şimdi artık bunların önlerinde hiçbir engel kalmadı. İkinci tura iki aday giriyor. Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanımızın adaylığından seçilmesiyle mümkün. Anlaşıldı ki başka türlü seçimi alamayacak. Herkese baskı yaptı, çektirdi. Ama vatandaşın gönlünde, yüreğinde aklında özel bir yeri var Cumhurbaşkanımızın. Cumhurbaşkanımız içimizden birisi. O hem geçlerimize hitap ediyor hem yaşlılarımıza, köylümüze, çiftçimize, sanayicimize, herkes kendisinden onun şahsında yansımasını buluyor ve görüyor. Ondan dolayı da olağanüstü bir teveccüh var. Sadece Türkiye siyasi tarihinde değil, dünya siyaset tarihinde de adı anılacak, yazılacak. Üzerinde belki tezler yapılacak, araştırmalar yapılacak bir liderimiz var. Çünkü arka arkaya bu 4 genel seçim, 5'inci genel seçime gidiyoruz. Birçok arada seçimler var, ama referandumlar var. Belediye seçimleri var. Bunların hepsinden birinci çıktı" dedi.