Bakan Dönmez: Bay Kemal ancak Cumhurbaşkanımız çekilirse seçimi kazanabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını belirterek, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Bakan Dönmez, "Önümüzdeki bu seçimler sadece Türkiye'nin seçimi değil, sadece Eskişehir'in seçimi değil, sadece Çifteler'in seçimi de değil. Evet, herkesin 1 oyu var, benim de 1 oyum var. Sizlerin de birer oyu var ama herhalde sizler de takip ettiniz, tüm dünyanın gözü bu seçimlerde. Niçin bu seçimlerde? ‘Acaba Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilir miyiz, gönderebilir miyiz?’ diye emperyalist güçler, terör ilişkileri, örgütler, Türkiye düşmanı kim varsa, hepsi bir araya geldi. Geçmişte malum muhalefet partileri tek tek bu işi denedi, yapamadı. Sonra ikisini, üçünü bir araya getirdiler yine yapamadılar, başaramadılar. En son seçimde dediler ki, 'Bu iş böyle olmayacak. Erdoğan'ın karşıtı kimse varsa, sağdan, soldan, fark etmez hepsini bir araya getirelim. Belki o zaman devirebiliriz' ama o da tutmadı" diye konuştu.