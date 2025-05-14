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Bakan Göktaş: Engelli bireyler için bireyselleştirilmiş destek hizmetlerini yaygınlaştıracağız

Bakan Göktaş: Engelli bireyler için bireyselleştirilmiş destek hizmetlerini yaygınlaştıracağız

17:3414/05/2025, Çarşamba
AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli bireylerimizin istihdamda daha fazla yer alması için kamuda ve özel sektörde pozitif ayrımcılığı ön planda tutuyoruz. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de düzenlenen "Türkiye'nin Engel Tanımayanları Programı"na katıldı.

Takımın gösterisini izleyen Göktaş, daha sonra Engelliler Haftası dolayısıyla açılan sergiyi ziyaret etti, engelli bireylerle sohbet etti.

Göktaş, Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, hiçbir engel tanımayan kardeşleriyle bir arada olduğunu, her birinin sanat, spor, bilim ve iş hayatında imza attığı başarılarıyla herkesin gurur duyduğunu söyledi.

"Engel" denilen şeyin, yalnızca zihinlerde var olduğunu; engelli bireylerin hayatın her alanında aktif şekilde yer almalarını sağlayacak politikaları kararlılıkla yürüttüklerini belirten Göktaş, engellilere yönelik sosyal politikaları yardım eksenli değil, hak temelli anlayışla sürdürdüklerine dikkati çekti.

Göktaş, aile odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda 544 bin engelli bireyin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"137 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi, 145 umut eviyle engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Ailelere destek olmak amacıyla gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Engelli bireylerimizin istihdamda daha fazla yer alması için kamuda ve özel sektörde pozitif ayrımcılığı ön planda tutuyoruz. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık. Otizmli bireyler için Afyonkarahisar ve Antalya'dan başlattığımız çok özel bir çalışmayı şu an 18 ilimizde uyguluyoruz"


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