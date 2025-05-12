Bakan Göktaş kimsesiz çocukların 40 yıldır annesi olan Nimet Gürel'i ziyaret etti





Bakanlık yapılan açıklamaya göre, Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği İstanbul'da "Kimsesiz çocuklara 'evlatlarım' deyip 40 yıldır annelik yapıyor" başlıklı haberle tanınan ve Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların manevi annesi Gürel'i, Avcılar'daki evinde ziyaret etti.

Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocuklar ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'ün de eşlik ettiği ziyarette Göktaş, Gürel'in Anneler Günü'nü kutladı.

Çocukların "babaanne" diye hitap ettiği, 2 çocuk annesi Gürel'in, gönüllü anneliğe nasıl başladığının hikayesini dinleyen Göktaş, Gürel'in devlet korumasındaki çocuklarla çekilen fotoğraflarının yer aldığı albümlere baktı.

Göktaş, Gürel hakkında çıkan haberleri gördükten sonra hem teşekkür etmek hem de Anneler Günü'nü kutlamak için ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Gürel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçmişten bugüne Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki değişimi, "O zaman burada 39 çocuğa tek bir anne bakıyordu şimdi 5 yıldızlı. Hepsi, çocuk gelişimi mezunu annelerimizin." sözleriyle anlattı.





Göktaş'a çocuklardan anlamlı "Anneler Günü" hediyesi

Ziyaret sonunda koruma altındaki çocuklar, Bakan Göktaş'a, Anneler Günü hediyesi olarak duygularını yazdıkları mektupları hediye etti.

Göktaş, "Bunların hepsini okuyup, size cevap vereceğim." dedi.

Çocuklar, Gürel'e de içerisinde fotoğraflarının yer aldığı çerçevelerden oluşan tabloyu hediye olarak verdi. Göktaş, ziyaretin ardından binadan ayrılırken, Nimet Gürel'in komşularının da Anneler Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı, Bakanlığa bağlı Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki kimsesiz çocuklara 40 yıldır hayatını adayan, çocukların "Nimet Anne" diye hitap ettiği Nimet Gürel'i, Anneler Günü için yaptığı "Kimsesiz çocuklara 'evlatlarım' deyip 40 yıldır annelik yapıyor" başlıklı özel haber çalışmasında konu edinmişti.







