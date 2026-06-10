Bakan Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı: Bu süreçte atılacak adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına leke düşürmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında ilk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Daha sonra Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen Bakan Güler, yetkililerden kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Onikişubat ilçesindeki Uzun Çarşı'da esnafla bir araya gelen Bakan Güler, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Program kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni de ziyaret eden Bakan Güler, gazilerle görüşerek bir süre sohbet etti.

Bakan Güler burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Vatan ve bayrak uğruna mücadelenin en büyük temsilcileri olan şehitlerimiz ve onlara yoldaş ve şehadete aşık gazilerimizin göğüslerini siper ederek yazdığı kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin vefa dolu göğsünde daima yaşayacaktır. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzuru ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içindeyiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar, şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir.”

'TÜRKİYE EN KAPSAMLI PLANLAMA İLE SÜRECİ YÖNETMEKTEDİR'

Bakan Güler, milletin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adımın bugüne kadar atılmadığını bundan sonra da atılmayacağını vurgulayıp "Türkiye asırlara uzanan derin devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlama ile süreci yönetmektedir. Yegane amacımız artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, ayrılık tohumlarının kökünden söküldüğü çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN DESTANSI MÜCADELELERİ UNUTULMAYACAK'

"Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin mirasını yaşatmak ve gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerin her zaman yanına olmak en temel görevimizdir ve bu hiç bitmeyecektir." diyen Güler şöyle devam etti:

“Bir kez daha vurgulamak isterim ki en büyük ilham kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadeleleri hiç bir zaman unutulmayacaktır. Ülkemizin ve milletimizin gündeminden terörü ebediyen yok etmek, bu güzel topraklarda huzur ve güvenliği kalıcı şekilde tesis etmek için çalışmalarımıza yoğun bir gayretle devam edeceğiz.”







