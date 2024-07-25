Bakan Işıkhan açıkladı: İşte en fazla prim borcu olan 5 belediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’e yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesin” sözlerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ya olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor" dedi.