Bakan Kacır duyurdu: Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin 2023 yılı KOSGEB borçları silindi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Deprem bölgesi Malatya’yı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek olan projelerin imza törenine katıldı.
'Çok farklı alanlarda projeler geliştirdik'
Deprem felaketi sonrası; Malatya'nın ekonominin gelişmesi, üretimin ve istihdamın artması için yoğun çaba içerisinde olduklarına dikkat çeken Bakan Kacır, şöyle devam etti: