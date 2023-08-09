Bakan Kacır duyurdu: Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin 2023 yılı KOSGEB borçları silindi

"İş yerleri hasar görmüş üreticilerimizi tekrar üretime döndürmek için; Malatya 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde 167 yeni iş yeri yapım işi için ihale çalışmalarına başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Malatya Yeşilyurt Sanayi Alanında proje tutarı yaklaşık 1,4 Milyar TL olan 714 adet iş yeri yapıyoruz. Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, üretimi tekrar canlandıracak, sanayimizi yeniden ayağa kaldıracağız. KOBİ’lerimizi tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya'nın kalkınmasında da can damarı olarak görüyoruz. KOBİ’lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremin hemen ardından, iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla 'Acil Destek Kredisi' başlattık. Destek programımızdan Malatya’da bin 287 işletme yararlanırken, 433 milyonluk kredi hacmi oluşturduk. Böylece Malatya’da hasar durumuna ve ölçeğe göre 120 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar destek sunacağız. İlk 24 ayı geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz olarak sunduğumuz destek kredisinin süresi 36 aydır"