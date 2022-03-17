Bakan Karaismailoğlu gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı: Sabırsızlanıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu karşıladı.

#1915ÇanakkaleKöprüsü’nde gündoğumunu bekliyoruz. pic.twitter.com/YxUMrH90SM — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) March 17, 2022

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekilerle Avrupa yakasından yürüyüşe başlayan Karaismailoğlu, köprünün ortasına geldiğinde gün doğumu gerçekleşti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, dünya tarihine geçecek çok önemli açılış için heyecanlı olduklarını söyledi.

4 YILDA BİTTİ

Karaismailoğlu, hazırlık aşaması 10 yıl süren, 4 yıl gibi çok kısa sürede bitirilen dünyanın en geniş orta açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yarın hizmete açacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

REKLAM

BİR ABİDE GİBİ YÜKSELDİ

"Bu köprü çok muhteşem bir köprü. Bir abide gibi Çanakkale'de yükseldi. 18 Mart'ta açılması ve şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkale'de böyle bir eserin ortaya çıkması, yüz yıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek kıymetli eserin açılışı ve buraya katkıda bulunan tüm arkadaşlarımla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz sembollerin köprüsü. 18 Mart, 3. ayın 18'i. 318 metre çelik ayak yüksekliği. 2023 metre iki çelik ayak arası açıklığı ile Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen, Seyit Onbaşı'nın 16 metrelik simge top mermileriyle 334 metreye kadar çıkacak çok önemli bir eser. İçinde binlerce matematik formülünü barındıran teknolojik ve mühendislik açısından aslında bir deha ürünü. Böyle kıymetli bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne ve dünyaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şu anda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık."

REKLAM

AÇILIŞA BEKLİYORUZ

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun ülkenin batı kesimlerinde büyük değişimlere neden olacağını anlatan Karaismailoğlu, "Bölgedeki istihdam, üretim, sanayi, teknoloji, turizm ve tarımda muhteşem gelişmeler olacak. Burası Avrupa'nın çıkış yolu. Bir lojistik koridor olarak yüzyıllar boyunca bu ülkeye hizmet edecek. Bütün vatandaşlarımızı yarın, gelebilecekleri Çanakkale'ye, gelemeyecekleri ise televizyonlarının başında bu muhteşem eserin açılışına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra köprüden yürüyerek Anadolu yakasına ulaştı.

FOTOĞRAF 9 Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.<br><br>İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak, Türkiye'nin en prestijli projelerinden olan köprünün açılışına günler kala hazırlıklar devam ediyor.<br><br>Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresindeki düzenlemeler sürerken, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edilerek eksiklikler gideriliyor. Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı açılıştan sonra tamamlanacak.<br><br>Personelin hummalı çalışma yürüttüğü köprünün 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, iki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürecek. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.<br><br>\"En\"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğünü kapsarken, köprüde kullanılan 227 bin metreküplük betonla 100 metrekarelik 5 bin 900 dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanını taşıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, projenin başından beri burada görev yaptığını söyledi.<br>Alemdaroğlu, \"Köprü, ön hazırlıklarıyla beraber yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Nihai hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnce temizlik, çevre düzenlemesi, tören hazırlıkları... Onları da bugün yarın tamamlayıp cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle köprümüzü açacağız.\" dedi.<br> Yaklaşık 5 yıldır bölgede yaşadığını dile getiren Alemdaroğlu, bu süreçte sis nedeniyle deniz yolu ulaşımının aksamasına, yazın ve resmi tatillerde 7-8 kilometreye varan araç kuyruklarına tanıklık ettiğini belirtti.<br><br>Köprünün tüm bu sıkıntıları gidereceğini vurgulayan Alemdaroğlu, \"Yaklaşık 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlanacak. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma, bize bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerine ve tüm sponsor firmalara teşekkür ederim.\" diye konuştu.<br> Çanakkale Köprüsü'nde hummalı çalışma: Açılışa iki gün kalan son eksikliler gideriliyor "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 18 Mart'ta gerçekleştirilecek açılış için hazırlıklar sürüyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder