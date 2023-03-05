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Bakan Kurum: En doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa edilecek olan TOKİ konutlarının zemin etüt çalışmalarına ilişkin son durumu aktardı. “En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz” diyen Bakan Kurum, "78 noktadan 44’ünde 19.464 metre sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

12:19 . 5/03/2023 Pazar
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Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa edilecek olan TOKİ konutlarının zemin etüt çalışmalarına ilişkin son durumu aktardı.

Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa edilecek olan TOKİ konutlarının zemin etüt çalışmalarına ilişkin son durumu aktardı.

Bakan Kurum, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgedeki TOKİ konutlarının yapımına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

“En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz” diyen Bakan Kurum, Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: "78 noktadan 44’ünde 19.464 metre sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50.565 hektar alanda mikro bölgeleme çalışmalarında 3.843 sondajdan 591’ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz.”


'Malatya'da ilk kazmayı vurduk'

Öte yandan Bakan Kurum geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’da kalıcı konutlarla ilgi çalışmaların yer aldığı bir video paylaşmıştı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta bin 73, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında ‘İlk Evim’ projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. ‘İlk Evim’ de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum’un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı belirtildi. Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmaların başladığı vurgulanarak, Malatya’da ilk kazmanın vurulduğu aktarıldı.

Paylaşımda bir yandan deprem konutları için çalışmaların başladığı belirtilirken, diğer taraftan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi.
#Murat Kurum
#Malatya
#kahramanmaraş
1 saat önce
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Bakan Kurum: En doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz
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