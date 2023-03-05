Bakan Kurum: En doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz

“En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz” diyen Bakan Kurum, Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: "78 noktadan 44’ünde 19.464 metre sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50.565 hektar alanda mikro bölgeleme çalışmalarında 3.843 sondajdan 591’ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz.”

Zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlandığı sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir’de de kazmayı vurduk! pic.twitter.com/JZhvtJy8jj

Öte yandan Bakan Kurum geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’da kalıcı konutlarla ilgi çalışmaların yer aldığı bir video paylaşmıştı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta bin 73, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında ‘İlk Evim’ projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. ‘İlk Evim’ de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum’un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı belirtildi. Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmaların başladığı vurgulanarak, Malatya’da ilk kazmanın vurulduğu aktarıldı.