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Bakan Kurum: Milletimize ne söz verdiysek hep tuttuk 

İstanbul'da Şile'nin Yeniköy ve Yazımanayır köylerine ziyarette bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Birileri sizin siyasi tercihleriniz üzerinden ‘buraya hizmet getirmeyiz, işlerini yapmayız’ gibi tehditler savurmuşlar, duyduk. Bunların zihniyeti böyle kendilerine destek olmayınca milleti ayrıştırırlar, ötekileştirmeye çalışırlar. Sizin yapmadığınız işleri vatandaşımızla el ele verip yaparız. Onların tehditlerine aldırış etmeyin. Onlar boş konuşur, boş vaatler vermeye alışık. Sözlerini hiçbir zaman tutmadılar. Ama biz milletimize ne söz verdiysek hep tuttuk” ifadelerini kullandı.  

16:22 . 27/05/2023 Cumartesi
DHA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim gezilerine Şile’nin köylerinde devam etti. Yazımanayır ve Yeniköy’e Togg ile giden Bakan Kurum’a Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti.


Onların tehditlerine aldırış etmeyin 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini söyleyen Bakan Kurum, “28 Mayıs’ı sabırsızlıkla bekliyorsunuz. 14 Mayıs’ta Şile’de tüm mahallelerimiz içerisinde yüzde 88 oy oranıyla cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı’na destek oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Birileri sizin siyasi tercihleriniz üzerinden ‘buraya hizmet getirmeyiz, işlerini yapmayız’ gibi tehditler savurmuşlar, duyduk. Bunların zihniyeti böyle kendilerine destek olmayınca milleti ayrıştırırlar, ötekileştirmeye çalışırlar. Onlara Şile’den sesleniyoruz; siz yapsanız da yapmasanız da biz Şilemizi sizin gibi ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin eline terk etmeyiz. Sizin yapmadığınız işleri vatandaşımızla el ele verip yaparız. Bundan önce yaptık bugün de yapacağız bundan sonra da hep birlikte cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya devam edeceğiz. Onların tehditlerine aldırış etmeyin. Onlar boş konuşur, boş vaatler vermeye alışık. Sözlerini hiçbir zaman tutmadılar. Ama biz milletimize ne söz verdiysek hep tuttuk” diye konuştu.  


"5 milyon lira kaynağı belediyemize göndereceğim"


Bakan Kurum, “Mahalle muhtarımızın bizden talepleri var. Örneği bir düğün salonu isteniyor. Gençlere yönelik TOKİ evlerinin yapılması talebi var. Eğer mülkiyet varsa, yapılacak alan bulunuyorsa hemen çalışalım. Buraya yöresel mimariye uygun bir şekilde projelerimizi yapalım. Köyün meydanındaki yapıları da sokak sağlıklaştırması gibi güzelleştirelim. Anıtlar Kurulu’na bağlı evler var, onları da çalışalım gerekirse rezerv alan ilanı yaparız. Bu projelerin takiplerini yapacağız. İlk etapta bu işlerin yapılması için pazartesi günü 5 milyon lira kaynağı belediyemize göndereceğim. Belediyemiz burada yazan tüm işleri mahallelerimize kazandıracak” ifadelerini kullandı.  


'Milletimize destek göstereceğiz' 


Bakan Kurum, “Bize destek olsun veya olmasın, biz milletimize destek götüreceğiz. Onların gönlüne girmeye çalışacağız, aynı motivasyonla çalışmalarımızı yapacağız. Vatandaşlarımız, 14 Mayıs’ta sandığa iradesini yansıttı. 15 seçimdir olduğu gibi, milletimiz cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’mıza rekor oyla destek verdi. Mecliste de ezici bir üstünlüğü sağladık. Ben sandığa giden tüm kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı motivasyonla 28 Mayıs’a hazırlanacağız. 14 Mayıs’ta milletimiz eser dedi, eser siyaseti dedi. Mazlumların umudu olan liderimize sahip çıkmıştır. Meydanlarda boş vaat verenlere sandıkta en güzel cevabı vermiştir. Sözünü tutmayanlara sandıkta en güzel cevabı vermiştir. Sırtını teröre, teröristlere, Kandil’e dayayanlara en iyi cevabı vermiştir. İnşallah, 28 Mayıs’ta da daha güçlü bir destek verecektir ve ‘Türkiye Yüzyılı’nı başlatacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz” dedi.


#Murat Kurum
#Şile
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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