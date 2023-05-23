Bakan Kurum kira fiyatlarını düşürecek hamleleri açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum yaptığı konuşmasının bir kısmında yüksek kira fiyatlarına değindi.
Kira fiyatlarını düşürecek hamleler atılacağını ifade eden Kurum, konutun yatırım aracı olmaktan çıkarılacağını söyledi.
Kira artışına getirilen yüzde 25 sınırı uzatılabilir
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti. Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.
Bakan Kurum katıldığı programda yaptığı açıklamada bu düzenlemenin olağanüstü halin devam etmesi halinde uzatılabileceğini söyledi.
Ev sahiplerini koruyacak bir düzenlemenin hayata geçirileceğini de ifade eden Kurum, yeni arzı artıracak önlemlerin alınacağını da kaydetti.
İlk evini alacak vatandaşlara vergi ve KDV istisnası dahil belli istisnalar uygulanacağını söyleyen Bakan Kurum, büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara da gelir bağlamında destek olacak adımların atılacağını belirtti.