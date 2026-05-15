Bakan Kurum: Türkiye ile Çin arasında COP31 için ortak çalışma grubu kuruluyor

12-14 Mayıs tarihlerindeki ziyarette başkent Pekin'de Çinli mevkidaşları Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ve Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runçiu ile bir araya gelen Kurum, aralarında Asya Altyapı Yatırım Bankası, İpek Yolu Fonu ve Çin Enerji Yatırım Grubunun olduğu uluslararası yatırım ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle de görüşmeler yaptı.

Bakan Kurum, ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31'in somut çıktılar üreten bir uygulama zirvesi olmasını hedeflediklerini vurgulayan Kurum, bu süreçte iklim değişikliği konusunda sorumluluk almak, diyalogla hareket etmek ve uzlaşıyla yine çözümler bulmak üzere uluslararası temaslar yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortak iradeleri ve iki ülke halklarının ortak menfaatleri doğrultusunda Türkiye ile Çin arasında hemen her alanda stratejik işbirliğinin geliştiğini, ziyaretinde bakanlığının sorumluluk alanlarında bu işbirliği güçlendirecek adımları ele aldıklarını kaydetti.

Türkiye ile Çin arasında COP31 için ortak çalışma grubu kuruluyor

Kurum, "Mevkidaşlarımızın yanı sıra yeşil enerji, çevre ve akıllı şehirler alanında dünyaya örnek olan kuruluşların temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda Türkiye ve Çin arasında COP31 sürecinde işbirliğini de kapsayacak ortak çalışma grubu kurulması kararı alındı" bilgisini paylaştı.

"Dirençli şehirler"

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüşmesinde Türkiye ve Çin'in inşaat sektöründe dünyanın söz ettiği iki ülke olduğunu, bu konuda rakip değil işbirliği ortağı olmaları gerektiğini vurguladığını aktaran Kurum, Türkiye'nin 2023 depremleri sonrasında 455 bin konutu iki yılda bitirip vatandaşlarına teslim ettiğini belirtti.

Kurum, "Türkiye'nin Asrın İnşa Seferberliği ile edindiği tecrübeyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyi Çinli muhataplarımıza anlattık ve bu alanda stratejik işbirliği yapma noktasında birlikte çalışma kararı aldık" diye konuştu.

Kurum, COP31 gündemi çerçevesinde "dirençli şehirler" başlığı altında hem deprem direncini arttırmak hem de sürdürülebilir kentlerin inşası için işbirliği yürütme ve örnek projeler gerçekleştirme konusunda Çinli mevkidaşıyla mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum, Türkiye'nin buna ilişkin teknoloji ve bilgi birikimini, bir mevzuat çerçevesinde COP31 aracılığıyla dünyayla paylaşacağına vurgu yaptı.

"İklim konusunda Türkiye ve Çin icraatla öne çıkıyor"

İklim değişikliği konusunda, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2053'te sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini, Çin'in de 2060 yılına yönelik aynı hedefi açıkladığına dikkati çeken Kurum, "Bugün baktığınızda iki ülkede de enerji ihtiyacının yüzde 60'ını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor, icraatla öne çıkıyor" dedi.

Kurum, Çin'in yenilenebilir enerji kaynakları konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu, nükleer enerjilerden rüzgar ve güneş enerjisine kadar birçok alanda yatırımlar ve projeler geliştirdiğini kaydederek şunları söyledi:

"Mevkidaşımız Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang ile gerçekten verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İklim değişikliği konusunda dünyanın daha fazla irade ortaya koyması gerektiğini, buradaki bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi ve bilimi dünyayla paylaşmaya hazır olduklarını ifade ettiler"

Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 çerçevesinde iklim gündeminde ortaya koyduğu hedeflerle alakalı her iki bakanlıkla da ortak çalışmalar yaparak işbirliğini daha güçlü hale getireceklerini, yapılması gereken iş ve eylemlerle ilgili adımları kararlılıkla atacaklarını vurguladı.

Finansman boyutu

İklim değişikliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin projelerde, işin en önemli ayağının finansman olduğunu, finansman olmadan taahhütlerin gerçekleşemediğine işaret eden Kurum, Türkiye'nin dönem başkanlığında COP31'in uygulama konferansı olması hedefini gerçekleştirebilmek üzere Çin'deki uluslararası yatırım fonları ve finans kuruluşlarıyla temaslarda bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası ile yapılan görüşmede, iklim değişikliğine uyumlu, sürdürülebilir şehirler ve temiz enerjiye ulaşım gibi başlıklarda projeler oluşturulması konusunda mutabakata vardıklarına değinen Kurum, bu başlıklardaki somut finansman önerilerini kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'nde duyuracaklarını ifade etti.

Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile ayrıca bakanlık bünyesindeki İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla, yerel yönetimlere yönelik, deprem riskinin ortadan kaldırılmasından sürdürülebilir kentlerin kurulmasına, temiz enerji, altyapı, arıtma tesisleri, düzenli depolama ve iklim değişikliğine uyuma kadar birçok konuda çalışmaların kısa zaman içinde yürütülmeye başlanacağına işaret etti.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projelere finansman sağlayan İpek Yolu Fonu ile yapılan görüşmede, bu güzergahtaki tüm projelerin sıfır emisyon hedefiyle yapılmasını önerdiklerini hatırlatan Kurum, Çin Enerji Yatırım Grubu ile görüşmede ise yenilenebilir enerji projelerinin finansmanını ve yap-işlet-devret modellerini konuştuklarını, bu projeler için de bakanlık bünyesinde çalışmalar yürütme kararı aldıklarını aktardı.

Kurum, gerek mevkidaşı bakanlarla gerekse de ilgili kuruluşların yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini, Pekin Büyükelçiliği ve Türkiye Yatırım Ofisinin ilgili süreçleri takibiyle, görüşmeleri neticeye bağlayacak adımların en kısa sürede atılacağını kaydetti.







