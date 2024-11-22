Bakan Kurum 'Yeniden medeniyetin merkezi yapacağız' diyerek paylaştı: İşte yeni Hatay

Hatay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Binlerce konutun yanı sıra şehir merkezindeki asırlık yapılar, Uzun Çarşı, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddeleri gibi kentin simge noktaları depremde yıkıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Hataylı depremzedelerin talepleri üzerine verdiği talimatla, Uzun Çarşı esnafı, prefabrik çarşıya taşındı.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da Uzun Çarşı, Kemalpaşa ile Kurtuluş caddelerinde yeniden inşa çalışmalarına başladı. Tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesi 4 Ekim'de yapıldı.
Sit alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi'nde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatların sürdüğü belirtilen açıklamada, 7 etapta 426 dükkanın inşasına başlandığı, Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11 bin 254 metrekare alanda, 54 dükkan ve 47 konutun inşa edileceği bildirildi.