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Bakan Kurum 'Yeniden medeniyetin merkezi yapacağız' diyerek paylaştı: İşte yeni Hatay

Bakan Kurum 'Yeniden medeniyetin merkezi yapacağız' diyerek paylaştı: İşte yeni Hatay

13:5022/11/2024, Cuma
AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız" dedi.

Hatay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı. Binlerce konutun yanı sıra şehir merkezindeki asırlık yapılar, Uzun Çarşı, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddeleri gibi kentin simge noktaları depremde yıkıldı.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Hataylı depremzedelerin talepleri üzerine verdiği talimatla, Uzun Çarşı esnafı, prefabrik çarşıya taşındı.


Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da Uzun Çarşı, Kemalpaşa ile Kurtuluş caddelerinde yeniden inşa çalışmalarına başladı. Tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesi 4 Ekim'de yapıldı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgeden görüntüler paylaşarak,
"Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız"
ifadelerini kullandı.
Hatay'daki çalışmalara ilişkin bilgi verilen açıklamada,
"TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında 6 bin 441 metrekarelik alanda 3 ada içinde Antakya mimarisine uygun 131 dükkan ve iş yeri inşa edilecek. Bölgede sondaj çalışmaları başladı. İş yerleri zemin artı 1'i geçmeyecek şekilde yapılacak"
ifadelerine yer verildi.

Sit alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi'nde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatların sürdüğü belirtilen açıklamada, 7 etapta 426 dükkanın inşasına başlandığı, Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11 bin 254 metrekare alanda, 54 dükkan ve 47 konutun inşa edileceği bildirildi.



#Hatay
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Murat Kurum
#deprem bölgesi

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