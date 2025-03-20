Depremde evleri yıkılan çift yeni yuvasına kavuştu: 'Her zaman devlet arkamızdaydı'

"Eşime dedim ki kapıyı sen aç. O da benim açmamı istedi. Kapıyı açıp içeriye girdiğimiz zaman eşime söylediğim cümle 'Bizim evimiz yıkıldı ama devletimiz bizim yanımızdaydı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı.' oldu. Artık burası da bizim yuvamız olacak"