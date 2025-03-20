Depremde evleri yıkılan çift yeni yuvasına kavuştu: 'Her zaman devlet arkamızdaydı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra TOKİ tarafından yeni yapılan konutlarına taşınan İnce çiftinin görüntülerini paylaşarak, "Biliyoruz ki attığımız her temelde umut var" dedi. Arzu-Bayram İnce çifti ise yaşadığı mutluluğu böyle anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin ardından 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 182 bin işçinin, mimarın ve mühendisin karınca gibi çalıştığı belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da sosyal medya hesabından, depremde evleri yıkılan ve TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutlarına taşınan Elazığlı Arzu-Bayram İnce çiftinin duygu ve düşüncelerini içeren videoyu paylaştı.
"Her zaman devlet arkamızdaydı"
Hak sahibi Arzu İnce, üst üste yaşadıkları depremlerin ve can kayıplarının ağır yükünü hala taşıdığını, evleri yıkıldığında çok üzüldüğünü belirterek, yeni yapılan evini ilk gördüğü anı, şu sözlerle anlattı: