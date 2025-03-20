Çiftçiye 18,5 milyar lira destek müjdesi: Tarım bitmedi Avrupa’da birinci dünyada 8’inciyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "'Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye bugün, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8'inci sıradadır" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilere verilen iftar programında konuştu.

Çiftçilerin bu ülke için yaptıkları fedakârlıkları asla unutmayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz” diye konuştu. Erdoğan, verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdiklerini, 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptıklarını vurguladı. Yıl sonunda bu rakamın 135 milyar lirayı bulacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

KENDİMİZE YETİYORUZ

"Yine burada, birilerinin 'Türkiye'de tarım bitti' dediği rakamları söylüyorum. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Bunların birçoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncüyüz. Bitkisel üretimde 11'inciyiz. 21 üründe dünyada ilk 3'teyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncü sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 2'nciyiz. Yumurta üretiminde dünyada 10'uncu, Avrupa'da 2'nci. Bal üretiminde dünyada 2'nci, Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16'ncı, Avrupa'da 2'nci sıradayız."

TARIMSAL HASILAYI 3 KATINA ÇIKARDIK

2002 yılında 25 milyar dolar olan tarımsal hasılayı üç katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttiklerini vurgulayan Erdoğan, "Şuraya da özellikle dikkatinizi çekiyorum; 'Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye bugün, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8'inci sıradadır. Aynı dönemde ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık geçen sene 32,6 milyar dolara ulaştırdık. Yani 2002'de ülke olarak neredeyse bir yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ihracatta 13 üründe dünyada ilk 3 ülke arasında yer aldığını, ayrıca 104 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, "İktidarla muhalefeti karıştıranlara ne desek boş. Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup hükümetimizi ve tarım sektörünü karalamaya devam ederler. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yalan ne kadar büyük olursa olsun hakikat güneşini kapatamaz" dedi.

Tarımda plansız üretimden kaynaklı sorunların giderilmesi için devrim niteliğindeki düzenlemeyi geçen yıl uygulamaya koyduklarını kaydeden Erdoğan, “Üretim planlamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içinde daha net göreceğiz” diye konuştu.

18,5 MİLYAR LİRA KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ

Erdoğan, konuşmasını çiftçilere bir müjde vererek tamamladı:

"Şu müjdelerimizi de paylaşmak istiyorum; 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum, kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Böylece kırsala yaklaşık 25 milyarlık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Ayrıca uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan yeni kaynakları taşkın koruma projelerinden kuraklık önleme sistemlerine, kırsal kalkınmadan ormancılığa kadar sektörümüzün gelişimi için kullanmayı sürdürüyoruz. Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yani 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz. Bunun 250 milyon dolarının sadece deprem bölgesine tahsis edildiğini de ayrıca ifade etmek isterim."







