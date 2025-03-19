Her damla kanın hesabını verecekler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’de bir gecede 400’den fazla sivili katleden İsrail’in döktüğü her damla kanın hesabını vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı'nda İsrail'in Gazze'deki yeni katliamına sert tepki göstererek, "Vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Çanakkale Deniz Zaferinin 110'uncu yıldönümünü tebrik eden Erdoğan, "Çanakkale zaferi Balkan harbinden ve üst üste gelen ihanetlerden yorgun düşmüş, işgalci güçlerin hasta adam olarak gördükleri bir milletin yeniden şahlanışının, yeniden dirilişinin müjdecisi olmuştur" dedi. "Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diyen Erdoğan, "Bölgemizin hasretini çektiği, kalıcı barış ortamına kavuşmasını sağlayacak bu çalışmaların neticelerini inşallah yakında göreceğiz. Bizim gayemiz son iki asırdır, kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi fay hatları üzerinden sahnelenen planları tarihin çöp sepetine yollamaktır" ifadelerini kullandı.

ARZIMEVUT HEZEYANININ KARŞISINDA DURACAĞIZ

"Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir" diyen Erdoğan, siyonist rejimin sahur vaktinde soykırım yaptığını belirterek "400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir" şeklinde konuştu. Türkiye'nin katliamların durması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

"Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız. Masum çocukları, bebekleri, kadınları yakan ateş, şımarıklık, cinnet hali, küstahlıkla devam edilirse elbet bir gün çırayı tutanları da saracaktır. Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır."

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA

Konuşmasında Türkiye'nin eriştiği yüksek caydırıcılıktan bahseden Erdoğan, "Son dönemde yaptığımız yüksek teknoloji hamlesiyle yerlilik oranını yüzde yirmilerden yüzde seksen seviyesinin üzerine taşıdığımız savunma sanayi alanında parmakla gösteriliyoruz" dedi. Erdoğan, "Son 10 yıl içinde 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik. İnşallah kısa bir zaman içerisinde ikinci uçak gemimizi de yapıyoruz yapacağız. Sadece geçtiğimiz yıl toplam değeri 10 milyar doları aşan sözleşmelere imza attık. 180 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İnşallah bu sene çok daha yüksek rakamları yakalayacağız" diye konuştu.







