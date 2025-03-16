Deprem konutları hızla yükseliyor: Elazığ'da 608 konutun kaba inşaatı tamamlandı

"Kaba inşaatımız bitti. İnce işçilikler hızla sürüyor. Konutları haziran ayı sonunda teslim etmeyi planlıyoruz. Elazığ'da TOKİ konutlarına vatandaşlarımız tarafından çok ciddi bir rağbet ve talep bulunmaktadır. Bunun altında yatan birçok sebep vardır fakat öne çıkan, 6 Şubat'ta yaşadığımız yıkıcı depremlerin etkilendiği illerde mevcut TOKİ konutlarının hasar almaması vatandaşın TOKİ'ye olan güvenini daha da arttırmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde devletimizin de güçlü desteğini arkamızda hissederek milletimizin içinde güvenle ve huzurla yaşayabilecekleri konutları bir an önce teslim edebilmek için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam etmekteyiz" dedi.