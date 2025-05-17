Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerinden biri

"Bugün Türkiye, dünyanın en gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesidir. Şehir hastanelerimiz, birer bilim ve teknoloji üssü haline gelmiştir. Sağlık alanında pek çok temel göstergede dünya ortalamasının üzerine çıkılmıştır. Ülkemizin yaşadığı büyük gelişim tüm dünyaya örnek olmuştur ve konuşulmaktadır. Kuşkusuz bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü liderliğin, planlamanın ve millete adanmış bir vizyonun eseridir. Geldiğimiz noktada Türkiye, sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına değil, yurt dışından gelen milyonlarca insana da şifa sunan bir sağlık ülkesi haline gelmiştir. Bu büyük başarının arkasında tüm sağlık çalışanlarımızın ve büyük sağlık ailemizin emeği vardır. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımız ile sağlıkta geldiğimiz bu noktayı çok daha ilerilere taşımak amacıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"