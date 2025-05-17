Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Göktepe-3'te 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olan ''İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi''nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bugün resmi açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehrimize ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan sağlık personellerine başarılar diliyorum.

Hastanemizde 705 yatak bulunuyor. 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Sağlık tesisimizde toplam 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Hastanemizde vatandaşlarımız pek çok alanda sağlık hizmeti alacak.

Milletimize sözlerimizi tuttuk. Sağlık en çok şikayet edilen konuydu, sistem dökülüyordu. Sağlam girenin hasta çıktığı o yapıyı değiştirmek için çok mücadele ettik. 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldik.

Eskiden vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi yurt dışından çok sayıda kişi Türkiye'ye geliyor. Sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın bir çok noktasında örnek alınıyor. Sağlık turizmi ülkemizin öne çıktığı alanlardan biri oldu.

İstanbul'da birinci basamak sağlık hizmetlerinde 2002'de 217 sağlık ocağı bulunuyordu. Bugün bin 147 aile sağlığı merkezimiz var, aile hekimi sayımız ise 4 bin 264'e ulaştı.

75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi

Enerjide ciddi yatırımlar yaptık. Enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla sondaj çalışmalarımıza devam ettik. Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda mücadele verdik. Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. Sondaj gemimiz Abdulhamid Han'la Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar. Keşifte emeği geçen her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum.

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz. Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık.

7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar. Keşifte emeği geçen her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum.

Bu güzel hastane sağlık hizmeti alacak kardeşlerime şifa diliyorum"











