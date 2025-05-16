Bakan Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi: Hız kesmeden devam edeceğiz

"Sürdürdüğümüz üretim hamlesiyle 2002'den bu yana OSB'lerimizin sayısını 191'den 368'e, OSB'lerde üretimdeki tesis sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Daha fazla planlı sanayi alanı oluşturmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"