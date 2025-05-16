Bakan Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi: Hız kesmeden devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit'te organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğunu ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit OSB'lerinin şehirlere ve millete hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Kelkit Vadisi'nde kurduğumuz iki yeni bölgeyle OSB'lerimizin sayısı 368'e yükseldi." bilgisini verdi.
Kacır, Anadolu'da kalkınmanın Türkiye'nin üretim üsleri OSB'lerle hızlandığına işaret ederek, şunları kaydetti: