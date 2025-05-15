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İzmir'deki tarıma dayalı ihtisas OSB için ön tahsis başvuruları başladı

İzmir'deki tarıma dayalı ihtisas OSB için ön tahsis başvuruları başladı

16:0815/05/2025, Perşembe
AA
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TDİOSB
TDİOSB

İzmir'deki Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) parsel ön tahsis başvuruları başladı.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre Kınık ilçesinde 1 milyon 228 bin metrekarelik alana kurulan, 41 sanayi ve 56 sera parselinin yer alacağı TDİOSB'deki planlama çalışması tamamlandı.


Parsel ön tahsis başvurularının alınmaya başlandığı ifade edilerek, sera parselinin metrekare fiyatının 1250 lira, sanayi parselinin metrekare fiyatının ise 1750 lira olarak belirlendiği kaydedildi.


​​​​​​​Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Türkiye, endemik bitkiler yönünden çok zengin kaynağa sahip. Bu zenginliğimizi OSB'miz sayesinde tüm dünyaya duyurup, dünya pazarlarına açılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


İlk etapta 150 çeşit bitkinin yetiştirileceği ve sanayi kuruluşlarının bulunacağı bölgede tohum, fide, teknolojik seralarda tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yapılması planlanıyor.




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#Kınık ilçesi
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