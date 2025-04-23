OSB işçilerine lojman müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) kurulacak lojman projesinin detaylarını açıkladı. Kacır, OSB çalışanlarının yapılacak lojmanlardan şehirdeki kiraların yaklaşık üçte biri bedelle istifade edebileceğini bildirdi. Türkiye'de 366 OSB ve 60 bine yakın fabrikanın üretime devam ettiği bilgisini veren Kacır, buralardaki personel sayısının da son 22 yılda 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini söyledi.





MEGA ENDÜSTRİYEL PARKLAR KURUYORUZ

Kacır, OSB'lerin Anadolu'nun dört bir yanında Türkiye'nin ve Avrupa'nın üretim üsleri haline geldiğine dikkati çekerek, "Biz sanayimizin gelişimi ve rekabet gücünü sürdürebilmek adına planlı sanayi alanlarını, OSB'lerin kurulumunu ve geliştirilmesini çok önemsiyoruz. Bu hedef doğrultusunda 'Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırlıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde 2053'e kadar hayata geçecek tüm ulaşım yatırımları, kara yolu, demir yolu, liman yatırımları, aynı zamanda arazi eğim haritaları, depremsellik ve su kıtlığı riskleri gibi pek çok parametreyi dikkate alarak, yeni nesil 'mega endüstriyel parklar' kuracağımız bölgeleri adresliyoruz" dedi.





KİRASI ŞEHİRDEKİ EVLERİN ÜÇTE BİRİ

OSB'lerde eğitim, sosyal ve barınma amaçlı yeni tesislerin yapılmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Kacır, şunları kaydetti: "OSB'lerde kurulacak lojmanlar ortak hizmet alanlarında inşa edilecek. Mülkiyeti OSB'lere ait olacak ve buralardaki fabrikalarda çalışanlar lojmanlardan, yaşadıkları şehirdeki kira bedellerinin yaklaşık üçte biri nispetinde bir kullanım bedeli ödeyerek istifade etme imkanı bulacak. Aynı zamanda bu lojman alanları şehrin mimari dokusuyla, şehirleşme planlarıyla uyumlu olarak inşa edilecek. Lojman bölgelerinde sosyal ihtiyaçlara yönelik alanlar, spor tesisleri, eğitim müesseseleri de yine lojmanlarla birlikte oluşturulacak. Arzu ediyoruz ki çalışanlarımız hem trafikte vakit kaybetmesin hem barınma ihtiyacını karşılamak üzere yüksek bedeller ödemek zorunda kalmasın."





İLK KONUTLAR MANİSA'DA

İlk lojman projesinin temeli 6 Mayıs'ta Manisa OSB'de atılacak. Ortak hizmet alanlarının büyüklüğü, toplam OSB'nin yüzde 15'ini geçemeyecek. Burada çalışan sayısının 5 yıl içinde 90 bine çıkmasını amaçladıklarını vurgulayan Bakan Kacır, şöyle konuştu: "Uzun dönemde Manisa OSB lojmanlarının 15 bin çalışanımızın konut ihtiyacını karşılamasını amaçlıyoruz. İlk etapta 3 bin 650 konutun inşallah temellerini atacağız. Burada öncelik yine ailelere verilecek. Malumunuz bu yıl 'Aile Yılı'. Dolayısıyla lojman kullanımında da biz önceliğin ailelere verilmesini önemsiyoruz."





MÜLKİYETI DEVR EDILEMEYECEK

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, ortak kullanım alanlarında olacağı için lojmanları ister doğrudan organize sanayi bölgesi, ister katılımcılar yapsın, mülkiyetin sürekli OSB'de kalması zorunlu tutulacak. Mülkiyetin OSB katılımcısına veya lojman kiracısına devredilmesi mümkün olmayacak. Konutların aylık kira bedelinin üst limiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılacak hesaplamayla belirlenecek.



