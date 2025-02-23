Trakya'ya 300 fabrikalık üretim üssü

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplangı, sektörlerinin üretim ve ihracatını daha da artırabilmek amacıyla OSB kurmak istediklerini belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurduk. Projeyi daha da ileri götürerek endüstri bölgesi kurulmasını teklif ettiler” dedi. Kaplangı, en az 300 fabrikayı kapsayacak üretim üssünü Trakya’da devreye alacaklarını söyledi.
Türkiye ihracatının yüzde 10’unu tek başına sırtlayan ev ve mutfak eşyaları sektörü, üretimi artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak için kolları sıvadı. Bu yöndeki planlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunduklarını belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı Güçlü Kaplangı, “Teklifimiz olumlu karşılandığı gibi, bakanlık yetkilileri projeyi daha da ileri götürerek OSB yerine ondan daha büyük olan endüstri bölgesi kurulmasını teklif ettiler” dedi. Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Kaplangı, Türkiye’deki sanayi istihdamında çalışanların yaklaşık yüzde 15’ini karşılayan ve dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak, bu denli büyük bir tesise ihtiyaçları olduğunu söyledi.
AR-GE MERKEZİ VE MESLEK LİSESİ
En az 300 fabrika, Ar-Ge merkezi ve endüstri meslek lisesini kapsayacak proje için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Kaplangı, “Bununla ilgili yer seçimi sürecine başladık, limanlara yakın olmasını istiyoruz, İstanbul ve çevresinin artık maliyetleri artıran bir yönü var. Bizim gönlümüzden Trakya tarafı geçiyor” bilgisini verdi. Züccaciye sektör ihracatının yüzde 50’si Avrupa ile yapıldığı için Trakya’nın yerinde bir seçim olacağını vurgulayan Güçlü Kaplangı, projenin 3 ila 5 yıllık bir sürede hayata geçmesini öngördüklerini dile getirdi.
ÇİN GÜMRÜK DUVARLARINI TÜRKİYE’DEKİ YATIRIMLARIYLA AŞACAK
Çinli firmaların son dönemde Türkiye’ye olan ilgisine dikkat çeken Kaplangı şöyle konuştu: “Türkiye finansa erişim sorununu çözdüğü anda herkesle rekabet edecek güçte. O yüzden Çinli yatırımcıların uzun vadeli yatırım planlarını olumlu karşılıyoruz. Onların şu anda ürünü nasıl üretirim derdi yok, asıl sorunları kendilerine karşı konulan engelleri aşabilmek. Bunun için de ülkemize yapılan yatırımlara önem veriyorlar. Engelleri aşmak için yerli şirketlerle iş birliği veya ortaklıklara yöneliyorlar. Türk firmalarıyla yerlileşerek küresel pazara erişiyorlar.”
FEDERASYON STRATEJİK PLANLARA ODAKLANDI
- Güçlü Kaplangı, EVFED’in 6 tane sektör derneğini bünyesini barındırdığını ve 2 kurumun da federasyona katılmak için görüşme haline olduğunu belirtti. Federasyona bağlı firmaların yaklaşık 959 bin 500 kişiyi istihdam ettiğini anlatan Kaplangı şu ifadeleri kullandı: “Federasyon 10 seneyi aştı, yeni yönetimle beraber daha stratejik bir yol aldık. Aslında tüm derneklerimiz kendi sektörlerinde son derece eski ve bu nedenle sektörel deneyime sahipler. Kendileri adına her şeyi tek başına yapıyorlar. Biz de federasyon olarak, stratejik yol haritasını hazırlıyoruz. Stratejik seviyede derneklerimize faydalı olmak istiyoruz. Özellikle kamuoyu diplomasisi, yurt dışı bağlantılar konusunda önemli adımlar atıyoruz.”