Trakya'ya 300 fabrikalık üretim üssü

Güçlü Kaplangı, EVFED’in 6 tane sektör derneğini bünyesini barındırdığını ve 2 kurumun da federasyona katılmak için görüşme haline olduğunu belirtti. Federasyona bağlı firmaların yaklaşık 959 bin 500 kişiyi istihdam ettiğini anlatan Kaplangı şu ifadeleri kullandı: “Federasyon 10 seneyi aştı, yeni yönetimle beraber daha stratejik bir yol aldık. Aslında tüm derneklerimiz kendi sektörlerinde son derece eski ve bu nedenle sektörel deneyime sahipler. Kendileri adına her şeyi tek başına yapıyorlar. Biz de federasyon olarak, stratejik yol haritasını hazırlıyoruz. Stratejik seviyede derneklerimize faydalı olmak istiyoruz. Özellikle kamuoyu diplomasisi, yurt dışı bağlantılar konusunda önemli adımlar atıyoruz.”